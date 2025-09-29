賴總統：啟動跨區增援部隊 力拚秋節前恢復日常

國防部將啟動跨區增援部隊，前往災區兵力輪替，力拚中秋節前協助民眾恢復日常生活。（圖擷取自賴清德臉書）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，下游光復鄉災情慘重，總統賴清德表示，國防部將啟動跨區增援部隊，前往災區兵力輪替，力拚中秋節前協助民眾恢復日常生活。

賴總統表示，花蓮光復鄉持續湧入來自全台各地的救災超人，也看到國軍弟兄姊妹來回奔波的身影，真的非常感謝每位志工夥伴、國軍的奉獻，展現台灣最珍貴的團結力量。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，希望能在中秋節前，協助民眾恢復日常生活，他已經請國防部，務必以此為目標，全力以赴。我也提醒國防部，要隨時關心災區氣候以及官兵健康，讓官兵安全、安心執行任務。

賴清德指出，國防部也會啟動跨區增援部隊，前往災區進行兵力輪替。在輪替過程中，也要妥適安排官兵的食宿與交通等需求，適切分配人力，兼顧勤務與休息。

賴清德說，不論是「鏟子超人」、「義煮超人」、「物資超人」，還是協助分享資訊的朋友，每個人都是救災超人，都是台灣堅強後盾的關鍵一分子。中央也會持續努力，全力幫助花蓮鄉親恢復正常生活。花蓮加油！台灣加油！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法