未來一週大台北上看36度 中秋賞月機會高「西半部有變數」

未來一週普遍晴朗穩定，大台北地區及中南部近山區上看36度，南部地區及其他山區午後局部短暫雷陣雨。中央氣象署今（9月29日）預報，中秋連假各地賞月機會高，不過西半部要視午後雷陣雨雲系消散速度而定。

對於未來一週天氣，氣象署預報員張竣堯表示，明天週二至週四（9月30日至10月2日），各地天氣為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中中南部山區有局部大雨機會。明天清晨西半部地區有零星短暫陣雨。

週五及週六受南方雲系影響，花東地區及恆春半島局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週日及週一（10月5日及6日）水氣減少，各地多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯指出，未來一週相對晴朗，各地高溫顯著，落在31至34度，其中大台北地區及中南部近山區有機會達35至36度，要特別留意。

週六至下週一是中秋連假。張竣堯依照目前氣象資料分析，西半部有午後雷陣雨，晚間是否能順利賞月，要視午後雲系消散速度而定，若來得及消散，民眾仍能賞月；至於沒有午後雷陣雨的區域，例如北部及東半部，賞月機會高。

菲律賓東方海面目前有發展熱帶擾動可能，但未來一週直接影響台灣機會偏低。不過張竣堯提醒，週五及週六期間，水氣可能伴隨南方雲系間接影響台灣天氣；至於中秋連假之後，熱帶擾動是否影響台灣，其路徑、發展及強度有待進一步觀察。

