堰塞湖潰流18死6失聯114傷 重要支援救災、物資車輛彈性放行

花蓮光復鄉交通管制路段。（中央災害應變中心提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰流造成光復鄉災情慘重，中央災害應變中心今下午舉行第21次工作會報，由副指揮官、經濟部主任秘書莊銘池主持，截至今（29日）下午5時，已釀18死6失聯114傷，累積救出717人，至於未持有通行證的重要支援救災、機具與物資車輛，經現場管制人員詢問查證明確後，亦可彈性放行。

警政署指出，救災（援）車輛通行，原則上需持有花蓮縣府或相關部會核發的通行證，但未持有通行證之重要支援救災車輛、機具與物資車輛，經現場管制人員詢問查證明確後，亦可彈性放行，若遇到困難請聯繫，花蓮縣政府前進指揮所專線03-870-2025、花蓮縣警察局顏科長0928-249-610。

供應志工便當部分，農業部已協助支援救災志工用膳便當部分，由前進協調所估算每日午、晚餐便當需求數量，協調花蓮縣轄基層農會供應，執行期間自即日起至中秋節，今午依前進協調所提報需求供應2470個便當及100份麵包餐點；至於供應災民便當等物資，已協調花蓮縣、台東縣各基層農會，提供民生物資，均運送至光復糖廠交由花蓮縣政府統一調度。

水利設施部分，3處堤防受損，光復一、二、三號堤防長度約2860公尺，27日18時，已完成光復鄉佛祖街溢淹水流封堵；水流又造成缺口，28日10時順利封堵；已完成900公尺臨時堤防。今（29）日主要施作土方圍堰及混凝土塊與太空包調放，約完成300公尺，而河道也完成改道，之後也將持續堤防施作推進。

此外，花蓮總災情755件，市話待修復86戶、基地台待修復20座，今開設5處收容352人，而光復鄉今日人流超過3萬7千人。

救災（援）車輛通行，若未持有通行證之重要支援救災車輛、機具與物資車輛，經現場管制人員詢問查證明確後，亦可彈性放行。（中央災害應變中心提供）

中央災害應變中心今下午舉行第21次工作會報，由副指揮官、經濟部主任秘書莊銘池主持。（中央災害應變中心提供）

