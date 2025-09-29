為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拚思鄉經濟！屏東農民組隊種「香料三寶」 供新住民解鄉愁

    2025/09/29 18:29 記者羅欣貞／屏東報導
    馬蜂橙的葉子常用於冬蔭功湯等料理，少了它就少一味。（記者羅欣貞攝）

    隨著新住民家庭、移工增加，東南亞美食不可或缺的香料需 求日增，屏東縣退休警察黃慶豹看好這股新興的思鄉經濟，和好友10餘人組成「香料特攻隊」，種植生產「香料三寶」馬蜂橙、香茅、南薑等作物，販售給各地餐廳、新住民與移工等消費群，供不應求。

    黃慶豹從警界退休後，回到鹽埔鄉務農，起初也開餐廳，後來有北部來的客人想找又稱泰國檸檬葉、常用於冬蔭功湯的「馬蜂橙」，他研究了一下，發現自己家的農田應該適合，7、8年前開始種，當時僅1、2百棵，後來常到家裡泡茶的朋友也想跟著種，漸漸就組成一個團隊，以馬蜂橙、香茅、南薑等香料三寶為主，後又增加常用於飲料的斑蘭葉、包燒肉的韓國芝麻葉、用於法式料理的龍艾等，成員約10多人，面積約4、5甲。

    28歲的陳晟是夥伴之一，協助網路行銷，陳晟表示，母親是泰國華僑，來台讀書認識父親，家裡平常就有種馬蜂橙等香料，用在日常料理，後來用不完，他在新冠疫情期間試著上網銷售，結果發現市場需求量大，於是尋找合作夥伴，結識了理念相同的黃慶豹，大家一起種植一起銷售，逐步擴大規模。

    黃慶豹說，現在台灣新住民、第二代與移工漸多，在融入台灣社會之餘，也想在餐桌上保留家鄉的味道，這股思鄉情懷，帶動香料行業興盛起來，成為值得開發的新興市場；南部氣候炎熱適合種植這些香料，以馬蜂橙來說，氣溫攝氏37、38度都沒有問題，可種於砂石地，排水要良好、日照要充足。

    不過，馬蜂橙並不好種，近年還飽受潰瘍病之苦，市場長期缺貨，黃慶豹表示，目前團隊努力摸索探究，設法克服種植的挑戰。陳晟說，有興趣的農民也可加入香料種植行列，一起為在台灣生活的新住民、移工們解鄉愁。

    屏縣退休警察黃慶豹（左2）和團隊一起種植各式香料，陳晟（右3）協助網路行銷。（記者羅欣貞攝）

    屏東青年陳晟採摘馬蜂橙葉，他表示，馬蜂橙一年四季原則上都可採收。（記者羅欣貞攝）

