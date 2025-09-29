新北614條窄巷救災困難 淡水防火巷機車違停「連輪椅都過不了」

有網友在地方社團發文指出，該路段是消防防火巷，卻被機車停到連輪椅要通過都很困難，如果真的發生火災，嚴重後果應該沒有人可以承擔，希望相關單位正視。（擷取自臉書社團「細說淡水」）

新北市狹小巷弄救災受限問題引發關注，據消防局統計全市共有614條「搶救困難道路」，多為長度逾百公尺、寬度不足4公尺的巷道。有網友指出，淡水區北新路182巷21弄的消防防火巷，因機車違停堵塞，連輪椅都難以通行，居民憂心若發生火警恐延誤救援，議員陳偉杰呼籲加強巡查與取締，並結合里辦公處與社區宣導，增設警示標誌保障安全；交通局專委林昭賢回應，將與公所共同檢討消防安全、路側標線及停車空間合適性。

有網友在地方社團發文說，該路段是消防防火巷，卻被機車停到連輪椅要通過都很困難，如果真的發生火災，嚴重後果應該沒有人可以承擔，希望相關單位正視。

北新里長許春榮表示，21弄至41弄轉角及便利商店對面一帶，本就設有紅線，但部分巷段因店家反對畫紅線，導致汽機車停車影響生意，加上學生停車不節制，常造成道路擁擠，尤其午餐與晚餐時段更嚴重。該區道路寬僅4米，消防單位曾評估過，若停車妨礙消防車通行，仍可拉水線救火，因此部分路段已全面劃設紅線。

許春榮指出，警方雖已加強取締違規停車，但學生貪圖便利，多停在校外橋樑旁，即便校內有規劃停車場也不使用。此外，橋樑旁學生抽菸亂丟垃圾，校外行為難以完全管理，但交通局仍需整合各方意見，兼顧店家營業與道路安全。

新北市消防局說，目前全市共列管614處狹小巷道，均已完成搶救計畫並辦理實兵演練，若巷道現況有所變化，也會依實際情形重新製作搶救計畫，以確保救災效能。實務上，巷弄救災以小型消防水箱車進入為主，消防人員會長距離部署水線、攜帶裝備器材，並結合建築物內部消防安全設備進行搶救，必要時也會輔以雙（三）節梯支援。

消防局強調，若現場因違停或障礙物影響救災行動，將依消防法第19條規定，消防人員可進入、使用或移除相關物品，以確保救災及緊急救護目的。針對淡水北新路182巷21弄的狀況，將持續與交通局、公所及里辦公處協力合作，並由轄區分隊制定搶救計畫，確保居民安全。

