    首頁 > 生活

    繞半個台灣！台中15台「清污鐵甲變形金剛」趕抵花蓮

    2025/09/29 17:59 記者黃旭磊／台中報導
    大甲江豐營造「博派級」疏濬機具前進花蓮情景。（畫面授權：Threads g145y）

    大甲江豐營造「博派級」疏濬機具前進花蓮情景。（畫面授權：Threads g145y）

    台中大甲江豐營造，曾完成草屯鳥嘴潭、曾文溪河道清淤工程，是國內最擅長處理大面積水利整治營造團隊，董座蘇献淳自費動員，派15台「博派級」疏濬大型機具與VOLVO A40礦車，漏夜從台中出發車頭掛「前進花蓮」，於28日趕抵花蓮。

    網友感動拍下「重機械超人團」（工程礦卡），車隊行經國一趕路氣勢震撼畫面，業者表示，27日晚間出發，徹夜行經南迴公路，再經由台東北上挺進光復鄉，28日上午抵達當地投入救災。

    營造業者說，江豐營造蘇董自掏腰包租車隊，支援台灣目前數一數二俗稱「妞妞車」礦卡車隊，無償提供工程機具及礦車，前進到花蓮幫忙處理河床，專業司機隨車趕赴，而蘇董先前「處理過草屯的鳥嘴潭、曾文溪清淤（工程）」，可稱上是最強清污鐵甲變形金剛隊伍。

    業者說，目前光復鄉河床河床淤泥比道路高，只要大雨一來，馬上又淹進市區，堪稱「博派金剛」車隊包括A40 G關節式卡車及VolvoCE重型機械，要進場先處理河道問題，改變河道才能解決破口堤防。

    疏濬機具與礦車，從台中海線出發車頭掛「前進花蓮」。（畫面授權：Threads g145y）

    疏濬機具與礦車，從台中海線出發車頭掛「前進花蓮」。（畫面授權：Threads g145y）

