    首頁 > 生活

    花蓮義煮團今晚功成身退 網友洗版「辛苦了」

    2025/09/29 19:59 即時新聞／綜合報導
    義煮團負責人賴彥汶在臉書宣布義煮團服務至29日晚餐止，並對全台鄉親表達感謝。（擷取自賴彥汶臉書）

    義煮團負責人賴彥汶在臉書宣布義煮團服務至29日晚餐止，並對全台鄉親表達感謝。（擷取自賴彥汶臉書）

    為解決花蓮光復鄉志工領不到便當、義煮團被擋等亂象，中央與地方政府聯手供餐災區。義煮團負責人賴彥汶發文說，因政府將統一發放便當，義煮團服務至今（29）日晚餐為止，餘下物資與食材，會交由花蓮縣廚師公會繼續義煮，讓民眾的愛心延續下去。這篇文吸引眾多網友踴躍留言「辛苦了」，向無私付出的義煮團表達感謝。

    義煮團負責人賴彥汶今在臉書PO文說：「即時消息：今日中餐6000個發放完畢。感謝有您。因中央政府宣佈將統一發放便當到樺加沙災區！義煮團服務至今天晚餐為止，後續將由花蓮縣政府以及中央政府處理現場受災戶！目前剩下所有物資，食材，將交由花蓮縣廚師公會黃鈿鈞理事長由工會做為義煮活動，發放孤兒院，養老院，啟智學校，讓大家的愛繼續延續下去！」

    賴彥汶在文末也再次向眾人表達謝意，「謝謝大家相信我^_^，謝謝大家謝謝全台鄉親及志工們的支持，讓溫暖再繼續傳遞下去！」

    眾多網友也透過留言向賴彥汶以及義煮團志工的無私付出致意。截至發稿，此篇臉書文章超過6000個讚、近800則留言。

