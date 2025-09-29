流感抗病毒藥物出現抗藥性？疾管署：比例低且限H1N1

網傳「口服和針劑型流感抗病毒藥物出現抗藥性比例升高，造成療效下降情形」，但疾管署評估認為影響有限。（資料照）

台灣日前正式進入流感季，疫情增溫的同時，也伴隨「流行型別轉換」，從H1N1轉為H3N2，但近期網傳「口服和針劑型流感抗病毒藥物出現抗藥性比例升高，造成療效下降情形」，對此疾管署澄清，前述抗藥性比例仍低，且僅限於A型H1N1，目前流行已轉為A型H3N2為主，評估影響有限。

疾管署統計，第38週（9月14日至20日）全國類流感門急診就診人次達11萬5930人次，較前一週上升13.1%，急診就診比率11.5%，已突破流行閾值，且H3N2占比持續上升。

疾管署副署長曾淑慧指出，今年流感季檢驗的A型H1N1病毒株中，約6.5%對口服抗病毒藥物「克流感」或「易剋冒」成分（oseltamivir），以及注射抗病毒藥物瑞貝塔（Peramivir）具抗藥性相關突變，略高於去年底的3.2%，但A型H3N2和B型流感病毒株今年都沒有驗出前述藥物的抗藥性。

曾淑慧也提到，不論是A型H1N1、A型H3N2或B型流感，目前對於口服型自費用藥紓伏效錠（Baloxavir）抗病毒藥物，今年也都沒有驗出抗藥性相關突變。

對於網傳口服和針劑型流感抗病毒藥物出現抗藥性比例升高，療效因此下降等消息，曾淑慧強調，目前病毒產生抗藥性的比率仍低，且僅限於A型H1N1，目前主流病毒株也已經轉為沒有抗藥性的A型H3N2病毒株，整體對臨床治療及疫情控制影響有限，疾管署也會持續監測相關情況。

曾淑慧提醒，今年10月1日起，公費流感抗病毒藥劑除原來全年適用之高風險族群外，將擴大至特定高傳播族群，凡出現類流感症狀，經醫師評估後，無需快篩即可使用，且公費流感疫苗也將於同日開打，呼籲臨床端審慎用藥，而民眾也可儘速接種疫苗，從源頭降低感染風險。

