    首頁 > 生活

    週二晴到多雲 中南部午後注意大雨

    2025/09/29 21:26 即時新聞／綜合報導
    週二午後中南部山區有大雨發生機率，外出請攜帶雨具。（資料照）

    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（30日）各地大多為晴到多雲，高溫上看36度，中南部山區及南部地區午後有局部雨勢或大雨，另近中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬，多補充水分。

    中央氣象署預報，週二午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部大雨發生的機率，中午過後外出請留意天氣變化並且攜帶雨具備用，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。

    溫度方面，各地高溫約31至36度，尤其在大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。各地低溫約25至27度。

    離島天氣，澎湖為晴時多雲，氣溫27至31度；金門為晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖為晴時多雲，氣溫26至31度。

    天氣風險公司指出，近期至中秋節連假，持續維持太平洋高壓影響，大環境偏東到東南風，各地為夏季型態天氣，上午晴朗炎熱，午後雲量稍增，近山區局部有熱對流帶來短暫陣雨。週四、週五在菲律賓東部海面有熱帶擾動發展，目前預報強度增強有限，預估朝西北西方向通過呂宋島進入南海後才逐漸增強，且至週末高壓再度增強，把熱帶系統更往南推，往海南島及越南移動，對台灣無影響。

    紫外線指數部分，各縣市皆達過量級，外出請注意防曬。

    空氣品質方面，30日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    溫度方面，各地低溫約25至27度，高溫約31至36度。（擷取自中央氣象署網站）

    週二全台與離島紫外線皆達過量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

