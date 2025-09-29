芳苑洪家古厝6500萬修復啟動 5年後重現風華

彰化縣芳苑鄉「洪家古厝」採用象徵大戶人家的「九包五」大厝格局，如今後代無人居住，門埕雜草叢生，縣府已向中央申請補助進行修復。（記者陳冠備攝）

彰化縣芳苑鄉第一個歷史建築「洪家古厝」，在地方引頸期盼下，近日正式設立施工告示牌，宣告進入為期五年的修復作業。縣府文化局表示，已通過修復再利用計畫審查，預估修復總經費約6500萬元，目前縣府已向中央申請補助。洪家古厝子弟洪宗熠期盼，希望5年內完成修復，讓這座百年古厝重現風華，成為芳苑新地標。

「芳苑洪家古厝」建於1928年，是芳苑鄉首件登錄的文化資產，屬閩南式三合院格局，為當地望族洪氏宗族宅邸，兼具農、商業與私塾教育功能，象徵其在地方的社經地位與文化貢獻。建築特色包括「九包五」三合院格局、精緻木雕、彩繪與洗石子裝飾，正廳牆壁彩繪更出自鹿港名師郭新林之手，具高度藝術與工藝史研究價值，縣府近日也將古厝前的傳統穀倉「土豆畚」納入登錄範圍，完整保存農村聚落樣貌。

請繼續往下閱讀...

古厝持有人、前立委洪宗熠親自到場關心修復進度，他表示，1994年出版《彰化民居》之「後寮村洪宅」就是指洪家古厝，洪氏家族曾出過「文武秀才」，當時在芳苑算是富甲一方的望族，文秀才洪屋為曾祖父，後來帶著曾祖母與三個兒子等成員興建古厝，採用象徵大戶人家的「九包五」大厝格局，即正身五開間、左右護龍各五間，在當時可與板橋林家、霧峰林家、秀水益源古厝並列代表性大厝。

洪宗熠說，小時候放假就會來古厝找爺爺奶奶玩，40年前韋恩颱風來襲，一度造成古厝燕尾的屋脊損壞重建，經修復後尚稱完整，唯家族成員陸續搬離，目前已無人居住，屋瓦崩塌已成危樓，門埕雜草叢生，只能自費清理。

洪宗熠指出，洪家古厝修復計畫已通過審查，縣府正積極向中央申請經費補助，此次立牌告知鄉親修復作業已啟動，請民眾勿隨意進入，未來完工後將開放參觀，並規劃文化再利用，希望古厝不僅是宗族的精神象徵，更能成為地方的文化地標與觀光亮點。

彰化縣芳苑鄉第一個歷史建築「洪家古厝」，近日正式設立施工告示牌，洪家古厝子弟洪宗熠到場關心，希望5年內完成修復，讓這座百年古厝重現風華。（記者陳冠備攝）

洪家古厝入口設置門樓，曾為秀才之家，兼具農、商業與地方私塾讀書處所。（記者陳冠備攝）

洪家古厝大廳木構存有精緻木雕、窗花與彩繪裝飾。（記者陳冠備攝）

洪家古厝牆面局部使用洗石子裝飾與彩瓷面磚，彩繪由鹿港名師郭新林施作。（記者陳冠備攝）

洪家古厝門埕仍保留傳統穀倉「土豆畚」，完整保存農村聚落樣貌。（記者陳冠備攝）

