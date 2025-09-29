為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣文健站廚工不簡單 勇奪全國惜食廚師總決賽首獎

    2025/09/29 17:42 記者羅欣貞／屏東報導
    環境部全國惜食料理競賽「首惜廚師」料理食譜組總決賽，由屏東縣黃千珊（右）拿下最高榮譽「首惜傳說」。（屏東縣政府提供）

    環境部全國惜食料理競賽「首惜廚師」料理食譜組總決賽，由屏東縣黃千珊（右）拿下最高榮譽「首惜傳說」。（屏東縣政府提供）

    最強惜食主廚藏身在屏東縣原鄉部落文化健康站的廚房！獅子鄉中心崙文健站廚工黃千珊，本（9）月在環境部主辦的全國惜食料理競賽「首惜廚師」料理食譜組總決賽中，榮獲最高榮譽「首惜傳說獎」，同時獲頒「家樂福永續獎」，成為本屆競賽最大贏家。

    黃千珊平日於獅子鄉中心崙文化健康站擔任廚工，負責部落長輩營養午餐的製備，也積極參與志工服務，擁有8年澳洲生活經驗的她，將過去在海外節省開銷、自行料理的經歷轉化為創作靈感，突破傳統料理框架，展現惜食創新力。

    黃千珊此次參賽作品以「去骨烤雞」為主軸，結合當季芋頭入餡，並搭配南部特有風味及現代創新手法，完整保留食材風味與營養價值；另搭配苦瓜入餡與製成莎莎醬，打造一道兼具風味、營養與在地文化特色的創意料理，展現跨世代共享與永續飲食的精神，獲得評審一致肯定。

    黃千珊表示，在澳洲生活期間，常為節省開支選購即期烤雞與食材，卻因味道不佳導致浪費，於是逐步摸索出如何善用這些即期品，透過調味與創意搭配，轉化為美味可口的料理，進而深刻體會到「好好對待及善用食物」的重要性。此次參賽，她主動與部落長輩討論料理構想，融合部落智慧與當季食材，實踐「吃在地、不浪費」的惜食理念，打造出一道真正能傳遞惜食價值的佳餚。

    屏東縣政府環保局表示，黃千珊能在全國舞台上奪下雙料大獎，是長期實踐綠色飲食、推廣惜食理念的具體成果。未來縣府也將持續配合中央政策，透過食農教育、惜食廚房、社區行動等多元方式，深入推廣「食在不浪費」的觀念，從源頭減少廚餘，攜手守護地球環境。

    屏縣獅子鄉中心崙文化健康站廚工黃千珊一路過關斬將，最終以去骨烤雞，在環境部主辦的全國惜食料理競賽「首惜廚師」料理食譜組總決賽中拿下首獎，成為「首惜傳說」。（屏東縣政府提供）

    屏縣獅子鄉中心崙文化健康站廚工黃千珊一路過關斬將，最終以去骨烤雞，在環境部主辦的全國惜食料理競賽「首惜廚師」料理食譜組總決賽中拿下首獎，成為「首惜傳說」。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播