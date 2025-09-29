屏縣文健站廚工不簡單 勇奪全國惜食廚師總決賽首獎

環境部全國惜食料理競賽「首惜廚師」料理食譜組總決賽，由屏東縣黃千珊（右）拿下最高榮譽「首惜傳說」。（屏東縣政府提供）

最強惜食主廚藏身在屏東縣原鄉部落文化健康站的廚房！獅子鄉中心崙文健站廚工黃千珊，本（9）月在環境部主辦的全國惜食料理競賽「首惜廚師」料理食譜組總決賽中，榮獲最高榮譽「首惜傳說獎」，同時獲頒「家樂福永續獎」，成為本屆競賽最大贏家。

黃千珊平日於獅子鄉中心崙文化健康站擔任廚工，負責部落長輩營養午餐的製備，也積極參與志工服務，擁有8年澳洲生活經驗的她，將過去在海外節省開銷、自行料理的經歷轉化為創作靈感，突破傳統料理框架，展現惜食創新力。

黃千珊此次參賽作品以「去骨烤雞」為主軸，結合當季芋頭入餡，並搭配南部特有風味及現代創新手法，完整保留食材風味與營養價值；另搭配苦瓜入餡與製成莎莎醬，打造一道兼具風味、營養與在地文化特色的創意料理，展現跨世代共享與永續飲食的精神，獲得評審一致肯定。

黃千珊表示，在澳洲生活期間，常為節省開支選購即期烤雞與食材，卻因味道不佳導致浪費，於是逐步摸索出如何善用這些即期品，透過調味與創意搭配，轉化為美味可口的料理，進而深刻體會到「好好對待及善用食物」的重要性。此次參賽，她主動與部落長輩討論料理構想，融合部落智慧與當季食材，實踐「吃在地、不浪費」的惜食理念，打造出一道真正能傳遞惜食價值的佳餚。

屏東縣政府環保局表示，黃千珊能在全國舞台上奪下雙料大獎，是長期實踐綠色飲食、推廣惜食理念的具體成果。未來縣府也將持續配合中央政策，透過食農教育、惜食廚房、社區行動等多元方式，深入推廣「食在不浪費」的觀念，從源頭減少廚餘，攜手守護地球環境。

屏縣獅子鄉中心崙文化健康站廚工黃千珊一路過關斬將，最終以去骨烤雞，在環境部主辦的全國惜食料理競賽「首惜廚師」料理食譜組總決賽中拿下首獎，成為「首惜傳說」。（屏東縣政府提供）

