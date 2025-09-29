嘉義台語季「食飯皇帝大」 以美食講述在地故事

嘉義縣長翁章梁（右）與老家在義竹鄉的台北華山文創園區董事長王榮文（左）對談。（記者林宜樟攝）

嘉義縣文化觀光局舉辦第三屆「嘉義台語季」，以「食飯皇帝大」為主題，設計多元活動，今天「故鄉起行」選在義竹鄉「繪本之森」，由領路人陳冠彰主持，邀請縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑以及遠流出版社創辦人暨台北華山文創園區董事長王榮文，對談交流，回憶、分享各自印象深刻在地美食。

縣府文化觀光局表示，嘉義台語季讓民眾在生活中感受台語的魅力與生命力，活動內容有「囡仔古真心適」（圖書館講故事）、「庄頭的戲棚跤」（搬演講故事）、「工夫到厝」（職人講故事）、「故鄉起行」（走讀講故事）及「空中來相會」（網路講故事）等，呈現台語的豐富內涵。

今天講座聚焦議題「斟酌揣、食看覓：走揣義竹在地滋味」，思考本地的氣味，從生態養殖漁業延伸到水產加工，聚焦生態推廣，走進桑葚銀行看見產物與農民的協作與連結，理解產地到餐桌間的距離。

老家在義竹鄉的王榮文說，期盼更多年輕人能夠回到故鄉，將自己的故事寫進家鄉的歷史篇章，鼓勵透過縣府勞青處的青年創業補助計畫，或藉由鄉公所的努力，發掘並保存當地的味道與記憶，進而推動偏鄉微旅行，為地方注入更多活力與生機。

翁章梁說，許多偏鄉正推動「微旅行」概念，如大林鎮公所與青年培力團體合作，帶領遊客走訪老街、廟宇，品嚐當地道地小吃，並在夜晚探索諸羅樹蛙的棲息地，讓遊客體驗當地美食，深入了解當地自然景觀與文化特色，縣府將繼續努力，協助各鄉鎮市發展「微旅行」，讓更多人走進嘉義、認識嘉義。

