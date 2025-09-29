為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蕭美琴要求花蓮災民迴避？ 家屬澄清「不滿縣府」：尤其是傅崐萁夫妻

    2025/09/29 18:20 即時新聞／綜合報導
    馬太鞍溪發生洪災，副總統蕭美琴27日二度到花蓮勘災。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪發生洪災，副總統蕭美琴27日二度到花蓮勘災。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流重創光復鄉，副總統蕭美琴27日二度前往勘災後，網路上流傳一段受災戶受訪影片，指蕭美琴為進入鄉公所開會要求災民迴避，引發爭議。對此，蕭美琴火速澄清並無此事，如今受訪者的家屬也出面闢謠，強調影片遭斷章取義，批評對象其實是花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁。

    一名自稱該位受訪災民女兒的網友今（29）日在Threads發文指出，媽媽是花蓮光復堰塞湖淹水事件的受災戶，她多次受訪，但部分片段遭擷取、扭曲，造成許多誤會。她澄清，母親的發言重點始終是針對災後應變與縣府作為的不滿，尤其針對徐榛蔚與傅崐萁的處理方式提出批評，並非副總統。同時，她也一再感謝國軍弟兄與志工的協助。

    原Po表示，他們只是單純的受災家庭，沒有參與任何政治立場，更不希望被當作政治操作的工具。她呼籲外界停止到Google或其他平台留下惡意留言，「這對我們家人造成了很大的困擾，希望外界能夠理解，讓我們專心面對災後的生活重建，謝謝」。

    原Po感慨地說，真的很感謝台灣人民的幫助，不論是學生還是國軍又或者是志工們，真的十分感激，「我們家平常並不會對於政治有太多意見，請大家看在我們家園全毀的份上，不要再抹黑或造謠了。」

    這篇澄清文發布後，原PO再度留言表示，發生這些事大家都很無奈也很痛心，他們事後也認為不應該發表帶有太多私人情緒的言論，也希望這件事可以到此為止。

    不少網友留言安慰「有人特意用妳的話來扭曲，妳也澄清。妳很棒，謝謝您，您辛苦了」、「那是誰把您母親當成政治操作的工具攻擊人？希望你不要忘記，未來請多關心政治，就是關心自己」、「真的很扯！這樣都可以抹黑！」

    蕭美琴也在貼文下方回應，對災情造成的損害感到心痛不捨，並強調各層級政府、軍人與志工前往光復的目的，都是希望災民生活能儘速恢復。她呼籲救災應放在第一順位，「希望彼此不要有誤解，我們一起努力，加油！」

    副總統勘災要求災民迴避？ 蕭美琴3點澄清：未進鄉公所開會

