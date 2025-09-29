為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    曾文溪畔白色花海迎中秋 台南大內甜根子草9月雪活動揭幕

    2025/09/29 17:03 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文溪畔甜根子草盛開，透過空拍，猶如雪景。（張朔維提供）

    曾文溪畔甜根子草盛開，透過空拍，猶如雪景。（張朔維提供）

    台南大內曾文溪畔甜根子草正盛放，河床上再現白色花海，區公所主辦的「9月雪」活動今天登場，逾2000人陸續湧至，與被喻為是當地季節限定的最美景點合影，場面熱烈；市長黃偉哲揭幕，邀請大家中秋、雙十連假前來遊賞，歡度佳節。

    黃偉哲說，賞雪不必出國，現在來大內看就有，河畔壯觀的白芒盛景，令人驚艷，也別具意境，可以來打卡，更適合拍婚紗、網美照，尤其正值秋高氣爽，值得一遊，花期持續約1個月，要把握機會。

    黃偉哲提到，除了甜根子草美景別處沒得比之外，大內的各式物產也很豐富，還有知名的頭社夜祭，歡迎大家一起來賞雪、買水果，並感受西拉雅的特色文化。

    「在大內，等一場9月雪」活動於二溪河段登場，搭配農特產展售、社造成果發表，以及政令宣導闖關等，熱鬧推廣季節限定的天然美景，更重要的是，歷經地震、颱風等災損後，希望透過觀光行銷，為地方注入新生機。

    黃偉哲帶領各界為9月雪活動開幕，議員穎艾達利、尤榮智、陳秋宏、吳通龍等人也出席，一起推廣地方特色。

    大內區長陳俊達指出，受到氣候、風災等影響，酪梨、芒果、木瓜、芭樂等當地代表性的經濟作物，收成大幅減少，衝擊農民生計，透過觀光來振興更形重要。

    陳俊達強調，甜根子草花海不僅是浪漫的「9月雪」意象，更期盼能與展售市集、食農體驗結合，讓遊客以實際行動力挺在地產業，實踐「災後復原 × 經濟振興」的核心目標。

    除了農特產與美食小吃等攤位之外，也結合年度社區營造計畫「穿越百年看見大內」成果展，透過不同角度詮釋地方故事，展現居民對故鄉的深厚情感。

    現場也設置寓教於樂的趣味闖關，包含防疫、防災等主題，民眾透過互動遊戲，完成任務，集章換好禮，享用酪梨雪花冰，還有美拍留念服務、食農教育體驗等，將花海美景與地方經濟串連。

    大內區公所舉辦9月雪活動，親子湧至，與甜根子草花海合影。（記者吳俊鋒攝）

    大內區公所舉辦9月雪活動，親子湧至，與甜根子草花海合影。（記者吳俊鋒攝）

    曾文溪大內河段的甜根子草盛開，一片白色花海，景致迷人。（記者吳俊鋒攝）

    曾文溪大內河段的甜根子草盛開，一片白色花海，景致迷人。（記者吳俊鋒攝）

    市長黃偉哲帶領各界貴賓一起為大內區公所主辦的「9月雪」活動揭幕。（記者吳俊鋒攝）

    市長黃偉哲帶領各界貴賓一起為大內區公所主辦的「9月雪」活動揭幕。（記者吳俊鋒攝）

    曾文溪畔甜根子草盛開，大內區公所舉辦「9月雪」活動，安排遊客與花海合影。（記者吳俊鋒攝）

    曾文溪畔甜根子草盛開，大內區公所舉辦「9月雪」活動，安排遊客與花海合影。（記者吳俊鋒攝）

    9月雪活動現場也有親子闖關體驗。（記者吳俊鋒攝）

    9月雪活動現場也有親子闖關體驗。（記者吳俊鋒攝）

    市長黃偉哲與各界貴賓也在甜根子草花海前自拍合影。（記者吳俊鋒攝）

    市長黃偉哲與各界貴賓也在甜根子草花海前自拍合影。（記者吳俊鋒攝）

    現場也結合地方特色農產，讓大小朋友享用酪梨雪花冰。（記者吳俊鋒攝）

    現場也結合地方特色農產，讓大小朋友享用酪梨雪花冰。（記者吳俊鋒攝）

