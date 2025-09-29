掛曆停留在那天！台南隊出發馳援花蓮 眼前如戰場震懾志工

鏟子超人台南隊從光復車站步行到連姓牧師家，沿途景象宛如戰場般滿目瘡痍。（圖由民進黨台南市黨部提供）

民進黨台南市黨部號召黨公職及志工夥伴組成「鏟子超人台南隊」，團隊今日挺進花蓮光復鄉協助清理家園，到處貼著「需要志工幫忙」的紙條，隊員們被宛如戰場般滿目瘡痍的景象震懾，「真的不到現場無法想像」！

台南市黨部主委郭國文委員偕同議員蔡麗青、沈震東等人今日上午抵達花蓮縣光復鄉，團隊20人從光復車站步行到大華村中華路301巷內的連姓牧師家，沿途景象蔡麗青形容「宛如戰場般滿目瘡痍」，路上還遇到同樣來自台南的年輕人，在當地協助清理已邁入第4天，現場多的是彼此不認識僅從網路揪團來的人，家家戶戶門口都貼著「此處需要志工幫忙」的紙條。

請繼續往下閱讀...

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日潰流，洪水導致下游光復鄉多處遭洪水淹沒，連牧師家水淹近2公尺深，退水後厚重淤泥及肩，牆面掛曆仍停留在事發前的22日，1個星期過去動員人力仍僅整理到客廳局部，被淤泥塞滿不進去的3個房間，鏟子超人台南隊先動手拆門及隔間牆，試圖騰出空間進出進行清理工作，蔡麗青說：「不到現場無法想像災情有多嚴重！」

蔡麗青表示，現場仍是滿目瘡痍，沿路盡是污泥堆和灰塵，家具橫躺一地，路邊各種帳篷、流動廁所，災民眼中充滿疲憊與無助，看得令人鼻酸，而來自全國各地的志工穿梭在各民宅內，居民們看到無論來自何出的「鏟子超人」都連忙道謝。

來自台南陳姓志工說，趁連續假期來花蓮光復災區幫忙，當地人一直感謝志工，謝到我們都不好意思，大家都只是盡一份心力，同島一命；連假過後的週二至週四還有夥伴要來，分工合作避掉連假人潮，讓這股善的力量不分平假日都能發揮！

實際挽起衣袖挺進災區的蔡麗青、沈震東表示，許多人互相不認識，但是有默契的一到現場就投入救災，分工合作，完全將台灣人的韌性與團結展露無疑，花蓮重建的路還很長，同島一命，期盼大家都能夠持續堅持下去，協助花蓮恢復家園。

郭國文表示，團隊自備圓鍬等裝備，盼維持整體戰力，整備糧食物資，自給自足，用最感恩的方式，降低打擾頻率，尊重在地家戶需要，全力投入復原；台南市大台南表揚好人好事運動協會亦捐助兩台全新高壓清洗機，到災區提高工作效率。

牆面掛曆仍停留在22日。（圖由民進黨台南市黨部提供）

鏟子超人台南隊動手拆門及隔間牆以利清理作業。（圖由民進黨台南市黨部提供）

鏟子超人台南隊挺進花蓮災區。（圖由民進黨台南市黨部提供）

