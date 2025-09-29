為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公路局號召11廠商光復救災 清理100餘戶民宅積土

    2025/09/29 16:47 記者蔡昀容／台北報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，交通部公路局號召11家營造公司清理道路土石及災民屋內積土。（公路局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，交通部公路局號召11家營造公司清理道路土石及災民屋內積土。（公路局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，大量泥流沖進光復鄉。交通部公路局除清除道路土石，也號召11家營造公司、60人力清理災民屋內積土，截至今天（29日）中午，已協助清理100餘戶。

    公路局表示，東區養護工程分局轄管的省道台11甲線及台9線光復災區路段，已於9月25日完成主線道清理，近日除持續清除道路兩側人行道土石，也協助民眾屋內積土清運。

    公路局號召廠商11家營造公司、60名人員參與，包括安倉、宜隆、員達、宏齊、興玉輝、睿新、日立、秉昌、家祥、翰揚營造及展繹土木包工業，調度2部大型裝載機、10部小型裝載機、17部挖土機、16部卡車、7部水車、2部吊卡、1部拖車，協助民眾清理屋舍。

    公路局表示，昨天增加夜間時段，協助民眾清理家園作業，截至今天中午，累計協助清理100餘戶，希望能讓光復災區居民盡早恢復正常生活。公路單位也呼籲，超過萬名善心人士及機具車輛連日湧入災區，光復市區道路壅塞，請用路人耐心等候慢行。

    交通部公路局號召11家營造公司清理花蓮光復道路土石及災民屋內積土，工作人員中間休息吃便當。（公路局提供）

    交通部公路局號召11家營造公司清理花蓮光復道路土石及災民屋內積土，工作人員中間休息吃便當。（公路局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，交通部公路局號召11家營造公司清理道路土石及災民屋內積土。（公路局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，交通部公路局號召11家營造公司清理道路土石及災民屋內積土。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播