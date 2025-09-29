公路局號召11廠商光復救災 清理100餘戶民宅積土

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，交通部公路局號召11家營造公司清理道路土石及災民屋內積土。（公路局提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，大量泥流沖進光復鄉。交通部公路局除清除道路土石，也號召11家營造公司、60人力清理災民屋內積土，截至今天（29日）中午，已協助清理100餘戶。

公路局表示，東區養護工程分局轄管的省道台11甲線及台9線光復災區路段，已於9月25日完成主線道清理，近日除持續清除道路兩側人行道土石，也協助民眾屋內積土清運。

公路局號召廠商11家營造公司、60名人員參與，包括安倉、宜隆、員達、宏齊、興玉輝、睿新、日立、秉昌、家祥、翰揚營造及展繹土木包工業，調度2部大型裝載機、10部小型裝載機、17部挖土機、16部卡車、7部水車、2部吊卡、1部拖車，協助民眾清理屋舍。

公路局表示，昨天增加夜間時段，協助民眾清理家園作業，截至今天中午，累計協助清理100餘戶，希望能讓光復災區居民盡早恢復正常生活。公路單位也呼籲，超過萬名善心人士及機具車輛連日湧入災區，光復市區道路壅塞，請用路人耐心等候慢行。

