    生活

    守護兒少及家庭 基市長謝國樑：拚年底1行政區2社區據點

    2025/09/29 16:47 記者俞肇福／基隆報導
    基隆兒童少年現約有4萬1000餘人，基隆市長謝國樑指出，2025年底將達成1區2據點，守護兒童與家庭。（圖由基隆市政府提供）

    基隆兒童少年現約有4萬1000餘人，基隆市長謝國樑指出，2025年底將達成1區2據點，守護兒童與家庭。（圖由基隆市政府提供）

    兒童是國家未來主人翁，基隆兒童少年約有4萬1000餘人，佔全市人口近12％。基隆市長謝國樑上任後，於2024年進行了市府組織改造，成立「兒童及少年事務處」，積極推動托育喘息一條龍，完善兒少場館設施、推動「守護家庭小衛星服務方案」，結合7區13處社區據點資源，在學校附近提供課後陪伴、情緒理解和生活照顧，每年服務3萬多人次。謝國樑指出，今年將達成「1區2據點」目標，與家長一起陪伴孩子成長。

    兒少處副處長吳雨潔說，串連基市13處社區據點分別是暖暖碇內浸信會、過港聖光堂、中正喜信、七堵環宇、宣道會七堵堂、信義幸福、信義美滿、中山聖司提反堂、中山愛加倍、仁愛雙福、仁愛愛抵家、安樂崇信及大武崙和平堂，分布在7個行政區的學校附近，提供課後陪伴、家庭支持、親職教育，甚至在情緒理解、生活照顧上，給予孩子與忙碌的爸媽最及時的幫助，每天服務200餘位兒少，1年服務超過3萬人次。

    謝國樑指出，2025年底前，將達到基市「1區2據點」的目標，超越中央1區1據點。希望兒少工作，除了「量」的擴增，也能帶動「質」的提升，透過各據點課輔老師的努力，讓大家看到孩子在學業上更有自信，在多元學習上展現自己的潛能；有了社工與志工的陪伴，讓處於低潮或困境的兒少家庭，重新找到支持的力量。

