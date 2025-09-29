「毛」起來愛你 嘉市飼主免費教育課程10月登場

嘉義市政府舉辦「2025毛起來愛你，動物嘉年華」，規劃多元攤位、趣味互動遊戲，吸引養「毛小孩」的家庭共襄盛舉，熱鬧滾滾；並規劃10月17日到11月29日，舉辦免費飼主責任教育課程，報名踴躍，10場次中逾半數報名額滿。（嘉義市政府提供）

教師節連假「毛小孩」動起來，嘉義市政府舉辦「2025毛起來愛你，動物嘉年華」，規劃多元攤位、趣味互動遊戲，吸引養「毛小孩」的家庭共襄盛舉，熱鬧滾滾。市府規劃10月17日到11月29日，舉辦免費飼主責任教育課程，報名踴躍，10場次中逾半數報名額滿。

「2025毛起來愛你，動物嘉年華」28日在文化公園舉行，活動結合嘉義文財殿、台灣畜犬協會，除了提供免費狂犬病疫苗注射、寵物晶片植入、寵物登記服務，現場並設置動物認養專區，助更多浪浪找到溫暖的歸宿。

請繼續往下閱讀...

副市長林瑞彥出席致詞說，繼綠映水漾寵物公園之後，8月18日北香湖公園的寵物公園已完工，設有大、小型犬專屬草坪、訓練區及照護設施，並採雙層安全門設計，讓毛孩可以安全奔跑、鍛鍊體能，也能與飼主共享親子時光。

市府建設處處長呂獎慧表示，除提供完善寵物設施，10月17日起，開辦飼主責任教育系列課程，包括寵物行為、寵物禮儀、居家美容照護等主題內容，還針對高齡寵物照護、鼠類、鳥類及甲蟲等小型寵物入門課程，設籍嘉義市飼主可免費報名參加，詳情洽詢「嘉義市動物保護教育園區」臉書粉專。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法