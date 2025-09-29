超省力「麻布袋超人」 清運泥土可不用鏟子

超省力「麻布袋超人」清運泥土。（圖由陳香妘提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，來自全國各地熱心的「鏟子超人」湧入，不過，現場也出現超有智慧的「麻布袋超人」，運用麻布袋、飼料袋或廣告布利用雙套結，製作成運土工具，省力又省時！

彰化女中校長陳香妘表示，「麻布袋超人」影片是由花蓮農工校長曾銘文所分享，因為他與曾校長以前是員林農工的同事，曾校長今年榮任花蓮農工，當光復鄉成為重災區，也義不容辭的投入清運泥土的志工行列。

而曾銘文分享的清運泥土省力之道，不必用到鏟子，動線也非常順暢，只要有麻布袋、飼料袋或廣告布，再加上雙套結即可，鏟泥與運泥不需費力提高高度，可以持久施作，布要攤開平鋪地面，拖運時不需彎腰，只須往前拉繩，卸泥的時候，托運繩往回拉，就可以輕鬆卸泥。

陳香妘指出，曾校長透過群組分享影片，主要是可以給更多的志工示範省力之道，讓力氣較小的女志工也可以清運泥土，曾校長就提到號召一群志工幫一間受災戶，1小時約可完成約1/3間，非常有效率。果然曾校長不只是鏟子超人，還是創造發明家！

超省力「麻布袋超人」清運泥土。（圖由陳香妘提供）

