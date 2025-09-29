志工湧入花蓮光復災區！ 衛福部提供「醫療支援車輛通行證」

花蓮縣光復鄉923水災，全國湧入大量的志工協助救災，市區交通移動相當困難。（資料照）

日前花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，位於下游的光復村遭泥流灌入、災情慘重，連假期間大量志工湧入災區提供各項協助，但也因為行駛車輛過多，周邊道路展開管制措施，一度有醫療支援車遭到阻攔的情況，衛福部也因此提供「醫療支援車輛通行證」樣張給相關醫療院所，目前未再出現醫療支援車受阻情況。

衛福部次長林靜儀說明，昨日社群傳出有醫院的醫療支援車想進入光復鄉災區，卻遭到警方阻攔的情況，也引起民眾討論，民進黨立委陳培瑜特別幫助協調相關事宜，希望能讓醫院順利通行，避免延誤救災，後衛福部與應變中心同仁溝通後，採取編號方式因應。

林靜儀表示，醫療支援車輛通行證樣張及編號已提供給在當地協助的慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院及國軍花蓮醫院，自行列印使用，以利醫療支援業務不受阻滯，若有外地欲進入災區的醫療機構請與行政院前進協調所衛福部進駐人員聯絡，且今早很多醫院已經開始服務。

至於有網友擔憂，雖衛福部已經提供醫療支援車輛通行證與編號，讓管制相關路段的警察可以辨識，但是否會有警方不承認標示的情況，林靜儀表示，溝通過程中也有拜託內政部警政署提供相關協助，目前沒有再傳出醫療支援車被阻攔的情況。

