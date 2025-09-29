超多擺拍！傅崐萁PO文被災民打臉 網見「1點」驚呼︰開始收割了

傅崐萁的臉書粉專從25日開始，不斷發布數張他親自在花蓮光復鄉災區勘災、巡視等照片。（圖擷取自「傅崐萁」臉書粉專）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉。正當各界把握黃金時間協助災民重建家園之際，許多災民與志工陸續踢爆，花蓮縣府從各方面阻礙救災工作，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁2人穿著異常乾淨的服裝，在充滿泥濘的災區到處擺拍作秀並PO到網上宣揚，收割救災成果的行徑引發民怨。

據了解，光復鄉遭受洪災至今（29）日已滿一周，現場仍有許多淤泥、垃圾需要大量人力與機具協助掃除，當地災民、來自全台各地的志工除了在各大網路社群平台，即時分享最新救災進度，也揭露花蓮縣府與當地警方多次阻礙救災行動等事蹟，並發布多張目睹「花蓮國」傅氏夫妻出沒在災區各處「擺拍」的影像。

綜合災民與志工的爆料資訊，傅氏夫妻2人在災區出現時，全身衣褲和腳上的雨鞋，完全不像志工、災民們一樣滿身泥濘，反而是從頭到腳異常乾淨明亮；當眾人為分發物資、調派機具等救災工作奔波到疲累無神時，2人則是一臉睡飽的愜意輕鬆，不斷跟路邊高喊「縣長加油」的「民眾」來回揮手致意。

更有看不下去的志工與災民，錄下徐榛蔚與一眾攝影師站在怪手前方，假裝自己如何「協助民眾脫困」，結果被怪手司機當場怒斥「不要在那邊作秀啦」。本次受害戶之一的花蓮教師劉哲瑋，還收到認識的災民匿名爆料，全身整潔光鮮的傅崐萁，阻攔災民清理家園動作，硬要在其家中擺拍自己視察災區的畫面。

外科醫師「Carro Tsai」與其他網友們則注意到，傅崐萁的臉書粉專從25日開始，不斷發布數張他親自在災區視察的照片，然而不少張照片的拍攝角度，正是被志工、災民事前踢爆「故意擺拍作秀」的畫面；更有眼尖網友揪出，傅崐萁還大量張貼台鐵公司等派人到場救援的單位所拍攝的照片，質疑他試圖藉此「收割」他人救援事蹟。

網友在看到網友的分享後紛紛留言「喪事喜辦，中國手法」、「很中國式的偷換概念」、「殺人兇手還好意思收割喔」、「喊的都是收錢樁腳，這我懂」、「他都躲在光復糖廠吹冷氣啊！超可惡」、「災前不撤離災後又推卸，檢調趕緊調查」、「全台志工幫越多，越是能充飽他的臉書版面」、「好像席近平，在那裡出一張嘴然後擺拍，沒實際作為」、「等之後開始發紅包，你各位的幫忙就都會被當成作秀了」、「是不是應該都要打浮水印『禁止花蓮王跟中國黨盜用』？」「早預料會災後收割，所以才要帶布條大肆宣傳跟留影像記錄」、「真的不懂要加油什麼，加油擺拍？加油A捐款？還是加油出國玩？」。

然而傅崐萁發布的不少張照片的拍攝角度，被許多現場志工、災民事前踢爆是在「故意擺拍作秀」，對比畫面引發各界議論。（圖擷取自社群平台，本報合成）

