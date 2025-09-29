為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東教師節連假交通順暢 調撥車道有效緩解壅塞

    2025/09/29 15:37 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東教師節連假交通順暢 警方疏導策略有成。（警方提供）

    教師節連續假期最後一天，屏東縣政府警察局交通警察隊交控中心數據顯示，29日下午12至13時，北上出遊車潮突破2600輛次，車流量龐大卻秩序井然。枋寮分局於13時18分啟動北上調撥車道措施，將台1線453至460公里處（枋山至楓港）南下內側車道調撥供北上車輛使用，有效緩解壅塞，展現高效交通疏導能力。

    為確保行車安全，枋寮分局成立「交通快速疏導部隊」，並部署「交通稽查」警力，於台1線各重要路段執勤，快速排除事故並嚴查違規行駛機慢車道的車輛。警方呼籲駕駛朋友行經車多路段保持耐心，切勿違規占用機慢車道，違者將依法取締，以維護道路安全。

    根據交控中心統計，29日7時至14時，南下總車流量達11223輛，高峰期為10至11時，約1907輛；其中，台9線往台東車流6078輛，台26線往恆春8551輛。北上車流則達12859輛，13至14時為高峰，約2992輛。

    屏東縣警局交通隊表示，連假期間恆春半島遊客眾多，交通維持順暢，得益於精準的疏導策略。未來兩週連假，警方將延續相同措施，確保國人旅遊順暢無阻。

    屏東教師節連假交通順暢 警方疏導策略有成。（警方提供）

