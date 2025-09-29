幫「鏟子超人」補體力 慈濟設行動廚房溫暖人心

慈濟慈善事業基金會表示，考量運送問題與新鮮衛生，因此選擇在去年剛落成啟用的瑞穗共修處製作熱騰騰的便當。（慈濟慈善事業基金會提供）

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖潰流湧入大量泥水，全台許多「鏟子超人」自發前往光復鄉協助清淤，慈濟除了動員清掃災區外，也為了讓救災人員與周邊受災鄉親補充體力，提供便當並在火車站前架設行動廚房，用食物溫暖人心。

慈濟慈善事業基金會表示，慈濟於25日開始進行光復災區清掃工作，已有超過1萬多位「鏟子超人」參與，各界愛心人士與團體組織也自發性啟動或一起響應慈濟，災後第1個連續假期，每天都湧進數萬人在光復車站進出，其中最多的就是「鏟子超人」。他們雖然又熱又累，為了讓更多人一起投入救災，也在個人社群平台分享自己投入的感受，照片中除了有雨鞋、手套、鏟子、水桶，竟還有各式慈濟素食便當的照片。

慈濟慈善事業基金會指出，這個被「鏟子超人」們嘖嘖稱奇的便當，來自慈濟瑞穗共修處。考量運送問題與新鮮衛生，因此選擇在去年剛落成啟用的瑞穗共修處製作熱騰騰的便當。除了災後一開始送到避難所，在慈濟動員清掃災區後，災後第1個連假，甚至需要1天製作超過7千份便當。

慈濟慈善事業基金會表示，餐具回收後的清洗、消毒，志工更用心規畫動線，提升效率。慈濟志工香積說：「就是希望所有志工都能吃到衛生、美味的便當，沒有後顧之憂。」

慈濟慈善事業基金會說，由於光復火車站周邊是重災區，大量人力投入救災，衍生用餐需求。儘管志工報名時都提醒自備餐點，但是清掃工作非常耗體力，為了讓救災人員與周邊受災鄉親補充體力，除了提供便當，也在火車站前架設行動廚房，提供炒麵、湯麵、鹹粥、熱湯、麵線羹等熱食，甚至還有綠豆湯、冰棒，此外也有許多愛心素食店家主動聯繫慈濟，開來餐車或是送來餐點，用食物溫暖人心。

