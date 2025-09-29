保留「鏟子超人」力氣時間 專業人士：整合資源讓機器先進災區

志工表示，大型場域、如先前區域搜索就該使用巨型怪手和機械，如今協助民宅清理，就可選擇小型怪手，能自由進出民宅、在屋內迴旋有餘。（鄭又豪提供）

花蓮縣光復鄉災區各處都出現「鏟子超人」，雖然反映出各地台灣人的愛心與熱血，但專業人士表示「還是交給專業的來吧！機械會比純手工快多了」。

台東縣水中運動訓練協會主委鄭又豪也開設環保公司，他結束官方徵調救災，隔天自己開著小怪手進災區又幫忙挖泥。他說，雖然大家很熱情，但人工太沒效率，各式機具到場才能更快清除完畢。

日前竹北「吊車大王」胡漢龑於媒體受訪時曾表示，自己一輛怪手「可以抵過200位國軍拿圓鍬鏟土」。他因為熟悉工程領域又急於協助災後復原才有此言，這也反映出專業領域的不同見解。

鄭又豪前兩天和台東縣消防局秘書賴垣志2人，為了搜索佛祖街46巷，在泥地爬行才能前進，結束徵調後，他加入台東某青商會救災團隊，又開著車、載著他的15型小怪手回到現場。

鄭又豪表示，大型場域、如先前區域搜索就該使用巨型怪手和機械，如今協助民宅清理，就可選擇小型怪手，能自由進出民宅、在屋內迴旋有餘，「雖然大家都很熱血，但公部門真的該找尋不同器械，如小怪手使用在不同場合，更重要的是，要有更好的統一調度，台灣不是沒有人才，也不缺有愛心的人，但資源未能有效發揮、現場狀況真的是很亂，好歹讓有機械的志工方便工作吧！」

舉例來說，一名台東前往的林姓族人帶著高壓清洗機，雖中央日前已調來800具供各村使用，但一來不見得每戶都有水、電，再者，林先生說，明明是帶著工具回老家，「我們有多少人、多少不同裝備可供調度，既不知該向誰通報、也不知幫忙自家後該去哪幫忙，進入部落還被警方攔阻，這樣救災太沒效率」。

鄭又豪指出，如今沙土隨著時間愈來愈硬，而且一般志工在假期結束後需要回去上班，節省志工的氣力與時間，讓他們處理小型機器無法做的工作才更加實際，也不會消耗眾人的熱心與耐性；自己大概再等一陣子、志工無法大量出現時再去幫忙。

志工表示，小型怪手方便入屋清理，但需有單位統計、調度，並讓有機具者進入救災。（鄭又豪提供）

