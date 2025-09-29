為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄新造漁船黃鰭滿儎707啟航 展現國際人權標準

    2025/09/29 15:12 記者洪臣宏／高雄報導
    新建黃鰭滿儎707今日首航。（高雄區漁會提供）

    新建黃鰭滿儎707今日首航。（高雄區漁會提供）

    華偉漁業旗下新船黃鰭滿儎707，今（29）日自旗津造船廠出港。台灣漁船作業環境、漁工人權屢遭國際詬病，高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，高雄漁船持續改善工作環境，造價7億元的黃鰭滿儎707不僅符合國際勞工組織c188漁業工作公約，且超前部署，為標竿漁船之一。

    黃鰭滿儎707首航儀式，特地開放參觀，由華偉高層、船舶設計總監與技師介紹航儀設備與導覽整體環境，讓圍網船隊的先進設備與船體規劃得以一窺堂奧，華偉漁業董事長黃一茂與楊孟凡也為船員加油打氣。黃鰭滿儎707將赴太平洋漁區，預計2年後返港。

    該艘漁船建造過程均依循 C188國際人權公約以及勞動規範，包含起居空間、醫療物資等，皆符合國際標準，為船員打造舒適安全的生活與工作環境，確保在長期海上作業中維持最佳狀態。黃一茂表示，華偉漁業將持續投入資源，強化後勤補給與人員調度，成為漁船在海上作業最堅強的後盾。

    楊孟凡表示，漁業署致力提升國際人權的議題，例如前鎮漁港設置的船員會館除了提供住宿以外，還有便利商店、餐廳、外籍漁工休閒的娛樂室以及身心靈宗教環保的祈禱室及教堂，前鎮漁港西岸碼頭今年6月建置無線網路Wi-Fi，訊號從陸地延伸至船上，船員可以全天候免費使用網路設施聯繫遠在家鄉的親人。

    漁船上住宿環境明顯改善。（高雄區漁會提供）

    漁船上住宿環境明顯改善。（高雄區漁會提供）

    高雄區漁會為出航的漁工加油打氣。（高雄區漁會提供）

    高雄區漁會為出航的漁工加油打氣。（高雄區漁會提供）

