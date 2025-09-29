馬太鞍堰塞湖二次災情？李鴻源：朝好的方向 無立即危險

內政部今邀請前內政部長李鴻源所召集的台大團隊等各界專家，舉行「馬太鞍溪堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。（內政部提供）

花蓮馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，內政部今邀請前內政部長李鴻源所召集的台大團隊等各界專家舉行研討會。針對是否爆發「管湧現象」問題，李鴻源認為，現在應該沒有了，目前看來是朝好的方向，水慢慢滲流當中，目前不太會有立即危險，這是一個好的現象。

內政部上午舉行「馬太鞍溪堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，內政部長劉世芳在會前受訪時說，現在堰塞湖約有610萬噸的水、泥沙，下次颱風、地震或氣候變遷等因素，是否會引發相關效應，將在本研討會請教專家學者意見。

她強調，每個堰塞湖狀況不同，堰塞湖主政機關是農業部，她是站在中央災害應變中心立場，也感謝這次李鴻源團隊，即時提供最好的應變基礎。

李鴻源則提及，本場會議在颱風前就已安排好了，本來就是個例行會議要討論堰塞湖處理，但沒想到堰塞湖垮了，今天會討論後續及善後，屬技術性討論，不牽扯其他政治議題。堰塞湖跨掉完全是因為颱風導致，但颱風何時來難以預測，完全無法掌控。

媒體詢問，壩體監測狀況，李鴻源解釋，主壩已經垮了，水從集水區進來後，還是會累積水量，目前除非颱風再來，不然累積水量就是600萬噸，慢慢減少中，這是比較好的signal，持續觀察，趕快讓災區善後，讓災民好好生活，要注意，但也不要恐慌及反應過度。

