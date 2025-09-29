花蓮光復鄉重災！ 衛福部捐款專戶善款累計逾4.3億

「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」募款情況。（取自賑災基金會官網）

日前樺加沙颱風襲台，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，位於下游的光復鄉遭泥流灌入、災情慘重，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至9月28日收到超過18.3萬筆善款，募得超過新台幣4.3億元，目前也持續開放匯款、外匯、Line Pay、四大超商等捐款通路。

賑災基金會於官網公布最新募款情況，截至9月28日深夜23時59分，累計收到18萬3202筆捐款，金額累計達新台幣4億3353萬4219元，其中包括來自自動化設備或臨櫃匯款的2億0736萬6867元、Line Pay通路的1億7585萬2500元、四大超商的5031萬4852元，其中匯款筆數以Line Pay的12.8萬餘筆最多。

此外，賑災基金會說明，專案勸募期間為今年9月25日至10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，目前也持續提供民眾匯款、外匯、Line Pay、四大超商等捐款方式，所募得款項專款專用，因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用這次募得善款。

賑災基金會指出，善款運用方式，除就現有本會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理相關「法定賑助」，包括死亡、失蹤、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助、住戶淹水救助（含土石流）等，由地方政府先行預估受災人數，本會即行撥款，再由地方政府檢具受領清冊到會核銷，以簡化及加速救災效率。

另，基金會說明，後續也將再根據勸募成果，依照災民受創的生活需求，與相關中央各部會及地方政府合作，規劃分配善款給予「專案賑助」之協助，這可能包括房屋修繕、生活支持等專款專用之賑助工作。

