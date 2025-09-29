為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄百貨餐廳驚見大蟑螂 衛生局稽查開罰

    2025/09/29 15:18 記者黃良傑／高雄報導
    高雄百貨餐廳驚見大蟑螂衛生局稽查開罰。（圖由高市衛生局提供）

    高雄市衛生局今（29）日接獲媒體反映，有民眾於前鎮區某百貨餐廳，在用餐座位區環境中發現大蟑螂，涉食品安全衛生疑慮，衛生局立即派人稽查，現場雖未見蟑螂蹤跡，業者坦承民眾反映內容屬實，已再請病媒防治公司執行清消。

    衛生局將依《高雄市公共飲食場所衛生管理辦法》第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

    此外，衛生局也依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有投保產品責任險及委託合格病媒防治業者定期施作，但乾料儲放區有部分髒污及環境缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，可裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

    衛生局強調除開罰該店家，也針對該百貨公司該營業樓層擴大稽查；衛生局呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。另提醒民眾，如發現食品安全疑慮，可電洽1999或本局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

