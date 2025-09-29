為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮災後淤泥恐達10萬噸 彭啓明：先暫置、評估再利用可能性

    2025/09/29 14:45 記者黃宜靜／台北報導
    馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，清出淤泥超過10萬噸。（記者王榮祥攝）

    馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，導致街道滿是淤泥、垃圾；環境部長彭啓明表示，環管署透過無人機畫面初步估算，淤泥預估可能超過10萬噸，除了日前協調台糖土地暫置污泥外，也已準備好其它暫置場，供污泥、垃圾暫置，後續將會盡快分類後，將污泥進一步評估再利用的可能性。

    環境部環管署北區環境管理中心主任魏文宜說，大家關心市區環境泥沙、垃圾清除狀況，新北市、新竹縣、宜蘭縣、彰化縣及屏東縣等縣市也都投入相關機具、人力。環境部統計，截至昨日共動員人力2722人次、進駐機具582台，共清除垃圾7580公噸（今日起清除淤泥量統計納入垃圾量）。

    環境部表示，昨日增設流動廁所100座，預計今（29）日擴增至150座，同時在垃圾清運上，主災區為24小時加強清運、非受災維持正常清運，也會加速北富村農田巡察與廢棄物清理。

    彭啓明表示，此次在災區淤泥部分則已經清出超過1萬噸，初估可達10萬噸，起初有先協調台糖土地暫置污泥，預計可堆置2萬多噸，這幾天可能就會堆滿；因此已在台九線239公里處另覓一塊暫置區，面積較大，預估可暫置2、30萬噸。

    彭啓明指出，目前主要清理家戶淤泥、垃圾，後續仍有農田等區域需清理，因此也已準備另2塊地，約為5、6公頃大的土地，供後續淤泥暫置場使用。

    彭啓明坦言，清除的淤泥、垃圾清除總量無法估算，此次在災區清理出的淤泥夾雜很多垃圾，目前只能先大致分為垃圾與污泥二類，後續將盡快分類後，才能將污泥進一步評估再利用的可能性，而不是單純去化，盡量讓災後復原兼顧永續利用。

