    許美華證實花蓮縣府「扣押慈濟醫療團隊」 衛福部：已祭出相關措施

    2025/09/29 15:39 即時新聞／綜合報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，全台各地醫療團隊趕赴當地提供災民與救難人員醫療救助。（醫師公會全聯會提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，全台各地醫療團隊趕赴當地提供災民與救難人員醫療救助，但在昨（28）日卻傳出有醫療團隊被「縣府開會」名義限制行動，引發醫護人員與各界譁然。對此，衛福部次長林靜儀今（29）日上午宣布，為讓災區醫療支援業務不受阻滯，已祭出相關措施。

    外科醫師「Carro Tsai」28日晚間分享，一支攜帶藥品等珍貴醫療物資的醫療團隊發文求助，團隊前往光復鄉大同村服務後，他們印有醫院字樣的車輛卻在回程時遭人攔阻，被禁止放行理由則是「縣府長官跟警局高層全都在開會」，讓團隊7人被迫在光復高職等待，「我們拚了命看顧鄉親，誰來看顧我們醫療團隊。」

    「反紫光奇遊團成員」許美華則在29日證實，被莫名扣押攔截的醫療團隊，是來自花蓮慈濟醫院的正規醫療急救照護團隊，並透露團隊成員事後靠步行脫困，當時一名資深職員上網發文求助，不只引起大批網友關注，還有許多憤憤不平、來自慈濟醫院的重要醫者留言，最終是由慈濟醫院林院長致電給傅崐萁，被扣押的醫療車才被放行。

    許美華也分享當時的受困醫師，描述光復鄉災區的現狀，「幸好軍隊還在中央政府的指揮之下，我們還有運作還可以的行政院」，同時這名醫師也向全台民眾喊話，「萬一哪天發生戰爭，國民黨地方政府會做什麼事，這次都看得到。」

    此外，許美華透露，她是透過大罷免南投志工夥伴分享，才知曉這起事件，「一次天災演成人禍，花蓮縣政府已經示範了，當災難來臨時，這些政客是怎麼對待平民百姓，是怎麼阻擋民間救災，是怎麼扯後腿的！要活命的臺灣人看好了！」

    目前相關消息仍在網上持續發酵，讓光復鄉受災戶與志工擔憂災區醫療資源變得更加不足，大批網友也紛紛將這件事寄送給相關單位陳情。衛福部次長林靜儀則在29日上午宣布，醫療支援車輛通行證樣張及編號已提供給在當地協助的慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院及國軍花蓮醫院，自行列印使用，以利醫療支援業務不受阻滯。

