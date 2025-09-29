為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    移民署隊長邱國志獨攀八仙山猝逝 專家：中高齡建議結伴登山

    2025/09/29 14:43 記者陳鳳麗／南投報導
    登山女傑江秀真（左），不久前才陪厄瓜多義肢登山勇士金特羅（右）攀登玉山。（資料照，玉管處提供）

    登山女傑江秀真（左），不久前才陪厄瓜多義肢登山勇士金特羅（右）攀登玉山。（資料照，玉管處提供）

    移民署南投專勤隊隊長邱國志，28日獨攀台中市和平區八仙山，昏迷失去呼吸心跳猝逝，登山專家江秀真提醒，八仙山是中級山，中級山的海拔高度最容易被輕忽，事實上中級山最難爬，霧林帶、森林茂密動植物多，路徑亂且易濕滑，建議中高齡者登山最好結伴，以免發生身體不適無人發現。

    邱國志是在28日獨自攀登八仙山，當天下午3點多被山友發現他倒臥在步道3.4K處，已失去呼吸心跳，消防救護人員趕至後，發現他明顯死亡，而消息傳出，親友同事紛表難過不捨。

    八仙山是很多人爬的大眾路線，峰頂海拔2365.5公尺，是中部著名的中級山，創辦福爾摩莎登山學校的登山女傑江秀真指出，海拔1000、2000公尺的中級山，是最容易被山友輕忽的山，事實上中級山有霧林帶，因森林蓊鬱太陽光穿透比高山少，步道易濕滑，加上動植物多，有步道、有獸徑，也容易迷路，像自己就曾誤走獸徑而迷路，因此攀登中級山更要小心。

    江秀真表示，爬山是消耗體能很大的活動，再愛登山，也要懂得適度休息，不要放假就排滿登山活動，疲勞才不會持續累積。另外登山時補充水份和電解質很重要，身體需要水份，而補充電解質則可避免過程中抽筋，下山後也請繼續補充水份，因為爬山過程中喝的水已消耗掉，身體仍需要繼續補水。

    對常登山的邱國志獨攀時猝逝的意外，江秀真提醒，年過50的朋友，最好找三五好友結伴，或參加社團攀登，不要獨攀，萬一跌倒或突然身體不舒服，能有人及時發現緊急處理。有慢性病的人，配合醫師的建議仍可登山，但也建議以較緩和的山為主。

    移民署南投專勤隊長邱國志愛爬山，臉書常分享登山訊息。（圖擷自邱國志臉書）

    移民署南投專勤隊長邱國志愛爬山，臉書常分享登山訊息。（圖擷自邱國志臉書）

