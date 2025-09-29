內政部辦馬太鞍堰塞湖防災研討會 研商治理對策

內政部長劉世芳（右二）今日舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策-從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。（圖：內政部提供）

內政部長劉世芳今日舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策-從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，劉世芳說明，未來內政部將持續整合資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃，並透過演練、教育與公私協力，建構花蓮地區更堅實的防災韌性，為居民打造更安全的生活環境。

這場研討會邀集前內政部長李鴻源、游景雲教授主持的台大團隊、農業部、經濟部、國科會、花蓮縣政府與陽明交大、成功大學、中興大學等團隊，進行專業研討及運用科技防災研擬對策方案。

劉世芳表示，經樺加沙颱風與後續多日溢流，馬太鞍堰塞湖蓄水量目前已降為610萬噸，為原來量體之6.7%，但政府仍持續處理監測、預警及備便方案。針對其中潛在風險，本次研討會邀集專家學者針對「科學研究與監測技術」、「中央與地方合作機制」及「社區參與與防災教育」三大重點提供專業意見，持續推動跨域合作，提高災害監測、預警與應變能量，守護花蓮居民生命財產安全。

劉世芳指出，馬太鞍堰塞湖因地震與豪雨及本身地質條件不穩定交互影響，這次研討會邀請水文、地震、水理與防災等領域專家，分享堰塞湖溢流、震災潰壩及衝擊評估模型之風險分析，隨時檢視災害預警、通報及緊急應變的協調流程，同時強化居民撤離及收容安置機制，增強社區居民與政府各項應變能力。

劉世芳說明，透過研討會的交流成果，將有助於形塑更完整的堰塞湖防護策略，也相當感謝各部會、學術單位及各級政府，未來內政部將持續整合資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃，並透過演練、教育與公私協力，建構花蓮地區更堅實的防災韌性，為居民打造更安全的生活環境。

