光復鄉泡水車發災難財「拖吊1台1萬」？ 費用暴增真實原因曝

拖吊車傳出亂喊價，花蓮業者透露，本地人不會這樣打壞自己名聲，有聽說許多外縣市業者衝花蓮藉此發財。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成半個光復鄉泡在泥水中，市區出現大量泡水車，但近日傳出有民眾申請拖吊車時遭業者剝皮，竟被喊價「1台1萬」被罵翻！為此中央應變中心公布，從光復市區拖到大農大富停車場暫置區免費；花蓮業者則表示，據了解有北部同業在災害發生後衝花蓮，利用資訊不對等亂喊價，業者也爆出拖吊費暴增的真實原因。

馬太鞍洪災造成市區大批車輛遭汙泥掩埋，車子座椅、內裝都泡到泥水，還傳出有業者趁機發災難財，竟對災民喊價「拖一台車1萬元」，讓災民無法接受，直呼太不厚道、根本發災難財。

對此中央災害應變中心今天表示，協調業者提供免費拖吊，目前只要是在道路路邊妨害到救災的自小客車、貨車及廂型車等大小車輛，就由拖吊業者主動拖吊到台糖在大農大富園區的大客車停車場，截至昨天早上共拖吊移置106輛，縣府民政處也提供拖吊專線，電話0910614250；針對妨害救災交通的部分，從光復拖吊到大農大富暫置場免費。

花蓮拖吊車老闆說，全花蓮13鄉鎮的拖吊車總數，全加起來約40輛，無法應付短時間大量泡水車，因此災後就聽到第一時有北部、西部同業立刻衝花蓮，想趁機撈一筆，這種車辨識特徵是車外就會有噴漆「全省拖吊」。

業者說，車主如無沒有保險或信用卡免費里程，拖吊就得自費，災後正常行情從光復鄉拖到吉安、花蓮約需5千到6千元；拖吊往台北破萬很正常；如有信用卡、保險有理賠全鋒或行遍天下拖車費用，就會照道路救援的合約走，不需特別擔心。

花蓮拖吊業者表示，光復鄉災區目前遇到的問題是，很多車輛深埋低窪處泥巴中，或被沖進田裡，本來車重1.5公噸，車內因塞了滿滿的泥沙，車重破2公噸甚至3公噸，1台中型拖吊車是沒有辦法拉出來，得要找2台中型拖車、甚至出動大型拖車來拉、或是動用怪手清理泥巴才有辦法作業，因此費用暴增。

光復鄉佛祖街重災區，許多房屋、車輛都還塞在泥裡無法動彈。（記者花孟璟攝）

光復鄉佛祖街保安寺一帶，還有許多車被泥巴封住。（記者花孟璟攝）

