宜蘭泰雅部落成立保育柑仔店 建立守護瀕危物種新據點

宜蘭縣大同鄉寒溪村小董山間野炊的保育柑仔店揭牌，成為守護瀕危物種新據點。（圖由林保署宜蘭分署提供）

林業及自然保育署宜蘭分署在大同鄉泰雅部落成立2間保育柑仔店，帶領族人認識金絲蛇、山麻雀等在地的瀕臨絕種野生動物，並提供改良式獵具免費舊換新，推動友善獵捕，成為守護瀕危物種的新據點。

林保署宜蘭分署本月份與大同鄉茂安村雅拜商店、寒溪村小董山間野炊2間雜貨店合作，以租用攤位方式作為保育柑仔店宣導空間，讓族人上門購物時，接觸保育議題，擴大保育行動社區量能。

宜蘭分署自然保育科長劉啟斌今天（29日）受訪時指出，保育柑仔店的桌布印製金絲蛇、山麻雀的圖案與文字說明，這2種野生動物是大同鄉在地物種，現在被列入瀕臨絕種，期盼族人進一步認識牠們，同時協助保育，保育柑仔店另有改良式獵具兌換服務，持俗稱山豬吊的舊式金屬套索，不僅可免費換新，還能額外獲贈80元購物金，兌換店內等值商品。

劉啟斌說，民間廣泛使用的山豬吊，大小獵物踩下去就很難脫身，屬於無差別獵捕，林保署設計踏板直徑較小的改良式獵具取代，避免誤捕黑熊、石虎等大型動物。

大同鄉2間保育柑仔店也有台灣黑熊生態服務給付、誤捕黑熊立即通報協助救援可免責等政策宣導，外界質疑宜蘭縣近幾年沒有黑熊通報，相關宣導是否多此一舉？劉啟斌解釋，黑熊主要活動範圍在中央山脈區域，但因族群穩定擴張，人熊衝突及黑熊救援恐會增加，決定列入保育柑仔店重點宣導提前因應。

林保署宜蘭分署希望透過社區據點擴散力量，促使保育柑仔店成為宣導黑熊、瀕危物種保育、推動林業政策的新窗口，再串連各界支持野生動物與棲地保護。

大同鄉茂安村雅拜商店的保育柑仔店最近揭牌成立。（圖由林保署宜蘭分署提供）

大同鄉保育柑仔店提供改良式獵具山豬吊舊換新服務。（圖由林保署宜蘭分署提供）

