桃園綠線捷運三站都計說明會千人關切 力拚2030年區段徵收

桃園市政府都市發展局於蘆竹區公所辦理變更南崁都市計畫公開展覽說明會，現場湧入近千民眾關切。（記者余瑞仁攝）

桃園捷運綠線明年底將局部通車，桃園市政府於綠捷G12、G13、G14站周邊進行區段徵收都市計畫，9月起展開都市計畫公開展覽，且為蒐集民意作為後續都市計畫參考，市府都市發展局今（29）日於蘆竹區公所辦理公開展覽說明會，現場湧入近千民眾關心；都發局表示，目前仍在蒐集民意階段，待桃園市都市計畫委員會審議通過後將報內政部審議，力拚2030年展開區段徵收作業。

都發局表示，捷運綠線第一階段預計於2026年底通車，而南崁都市計畫發展已告飽和，現況人口已超過計畫人口，公共設施明顯不足，為配合捷運通車，正檢討周邊土地發展，將對綠線捷運沿線3站周邊區域推動「變更南崁地區都市計畫（配合桃園綠線捷運G12、G13、G14車站周邊土地開發計畫）案」。

都發局指出，變更南崁地區都市計畫範圍為捷運站周邊，可串聯桃園藝文特區、蘆竹南崁市區及航空城生活圈，總面積為347公頃（排除既有道路及變電所，區段徵收面積304公頃）。

其中，G12站區塊以行政機能為主，考量周邊優越的交通區位，規畫設置5公頃農貿市集、轉運站等大型公共設施，並延伸幸福路；G13站區塊以住商機能為主，因鄰接南崁既有住宅聚落，著重於住宅生活，中正北路將沿線規畫商業軸帶，並規畫41.5公頃大型河濱都會公園並拓寬南竹路，拓展生活機能，紓緩南崁舊市區發展壓力；G14站以產業發展為主，以中正北路為界，西側延續北側南崁工業區產業機能，以低汙染產業為主，東側提供文化教育與觀光休憩等相關服務為主，將規畫生態教育用地等公共設施，並延伸長榮路。

在交通規畫方面，將於都市計畫西側邊緣新闢南北向航空城聯外道路，另拓寬南竹路及部分中正北路，並延伸打通長榮路及幸福路，同時設置轉運站提供長、短途國道客運機能。

而為落實永續住宅政策，採鄰里化規畫原則，畫設第三種住宅區，提供約7000戶社會住宅及多樣性機能，第二種住宅區將提供可負擔住宅，提供青年更多居住選擇。

桃園綠線捷運3站區段徵收都市計畫範圍。（桃園市政府都市發展局提供）

