為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    奧萬大草地野餐音樂會11/8登場 入園門票只要10元

    2025/09/29 14:37 記者張協昇／南投報導
    2025奧萬大草地野餐音樂會，將於11月8日舉行，入園門票只要10元。（林保署南投分署提供）

    2025奧萬大草地野餐音樂會，將於11月8日舉行，入園門票只要10元。（林保署南投分署提供）

    2025奧萬大部落楓采-草地野餐音樂會，將於11月8日（星期六）舉行，今年邁入第五屆的音樂會，結合原民文化與藝術饗宴，入園門票只要10元，邀請遊客前來聆聽宛如天籟般的原民音樂，體驗奧萬大秋日限定的多元活動，感受大自然與人文交織療癒身心的正能量。

    林業及自然保育署南投分署指出，今年音樂會參與演出團隊包括Awi Tumun（姜俊偉）、阿里山王子、伊斯昂原住民文化藝術團、法治國小童韻合唱團、親愛國小萬大分校口簧琴隊、親愛原鼓、親愛文化健康站、武界文健站等，演出內容涵蓋泰雅族古調吟唱、賽德克族口簧琴，從童聲歌謠到耆老渾厚，共譜山林樂章，邀請遊客在秋日山林間，聆聽族群天籟。

    當天並由米其林指南綠星主廚攜手在地原民共創「部落楓采餐套組」。餐點融合小米、馬告、樹豆、苦花魚等在地食材，展現山林與土地的智慧，並結合鋸木與絹印兩大手作體驗，讓旅人能親手留下獨一無二的秋日記憶。

    此外，現場也將設置部落市集，展售原民農特產品、推廣香糯米香氛、分享竹製童玩與編織工藝體驗，還有耆老說故事，帶領大家走讀山林生活記憶，並規劃「集章闖關任務」，凡於市集不限金額消費，並完成指定任務集滿4枚貼紙，即可兌換限量國產材鑰匙圈，數量有限，送完為止。活動詳情請上奧萬大國家森林遊樂區旅遊官網

    奧萬大草地野餐音樂會，將提供香糯米香氛體驗。（林保署南投分署提供）

    奧萬大草地野餐音樂會，將提供香糯米香氛體驗。（林保署南投分署提供）

    奧萬大草地野餐音樂會，將提供部落竹製童玩供民眾體驗。（林保署南投分署提供）

    奧萬大草地野餐音樂會，將提供部落竹製童玩供民眾體驗。（林保署南投分署提供）

    奧萬大草地野餐音樂會，將設置部落市集，展售原民農特產品。（林保署南投分署提供）

    奧萬大草地野餐音樂會，將設置部落市集，展售原民農特產品。（林保署南投分署提供）

    奧萬大草地野餐音樂會，推出九宮格「部落楓采餐套組」。（林保署南投分署提供）

    奧萬大草地野餐音樂會，推出九宮格「部落楓采餐套組」。（林保署南投分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播