奧萬大草地野餐音樂會11/8登場 入園門票只要10元

2025奧萬大部落楓采-草地野餐音樂會，將於11月8日（星期六）舉行，今年邁入第五屆的音樂會，結合原民文化與藝術饗宴，入園門票只要10元，邀請遊客前來聆聽宛如天籟般的原民音樂，體驗奧萬大秋日限定的多元活動，感受大自然與人文交織療癒身心的正能量。

林業及自然保育署南投分署指出，今年音樂會參與演出團隊包括Awi Tumun（姜俊偉）、阿里山王子、伊斯昂原住民文化藝術團、法治國小童韻合唱團、親愛國小萬大分校口簧琴隊、親愛原鼓、親愛文化健康站、武界文健站等，演出內容涵蓋泰雅族古調吟唱、賽德克族口簧琴，從童聲歌謠到耆老渾厚，共譜山林樂章，邀請遊客在秋日山林間，聆聽族群天籟。

當天並由米其林指南綠星主廚攜手在地原民共創「部落楓采餐套組」。餐點融合小米、馬告、樹豆、苦花魚等在地食材，展現山林與土地的智慧，並結合鋸木與絹印兩大手作體驗，讓旅人能親手留下獨一無二的秋日記憶。

此外，現場也將設置部落市集，展售原民農特產品、推廣香糯米香氛、分享竹製童玩與編織工藝體驗，還有耆老說故事，帶領大家走讀山林生活記憶，並規劃「集章闖關任務」，凡於市集不限金額消費，並完成指定任務集滿4枚貼紙，即可兌換限量國產材鑰匙圈，數量有限，送完為止。活動詳情請上奧萬大國家森林遊樂區旅遊官網。

奧萬大草地野餐音樂會，將提供香糯米香氛體驗。（林保署南投分署提供）

奧萬大草地野餐音樂會，將提供部落竹製童玩供民眾體驗。（林保署南投分署提供）

奧萬大草地野餐音樂會，將設置部落市集，展售原民農特產品。（林保署南投分署提供）

奧萬大草地野餐音樂會，推出九宮格「部落楓采餐套組」。（林保署南投分署提供）

