    生活

    重機具晚間加班清淤遭怨擾民 中央協調所：儘量調整

    2025/09/29 14:34 記者王榮祥／花蓮報導
    花蓮縣議長張峻的民間友人，昨晚調派多部重機具支援光復救災。（翻攝張峻臉書）

    花蓮縣議長張峻的民間友人，昨晚調派多部重機具支援光復救災。（翻攝張峻臉書）

    中央、地方加速光復鄉清淤工作，志工群利用晚間加班、操作重機收拾堆在路上的大批雜物，不料引起部分住戶抱怨「擾民」，中央協調所今指出，會儘量調整。

    馬太鞍堰塞湖潰堤造成光復鄉被淤泥侵入，受災戶估算超過1600戶，國軍與來自各界志工群，連日來分頭協助家戶清淤，考量現場空間、淤泥量體，救災單位調整工序，白天多由人力入屋整理，傍晚開始由重機具上陣，清走堆在路上的龐大雜物。

    中央協調所收到災民反映，白天清理環境都累壞了，晚上想休息、外邊卻有重機具的聲音，感覺「被打擾」；協調所對此指出，會儘量調整。

    此外，花蓮縣議長張峻指出，來自南部的幾位好朋友情義相挺，特地調來5台300怪手、2台400怪手，3台山貓以及1台大型機具，從屏東直奔光復，昨晚所有機具都已順利到位，今天一早投入救災，幫助災區儘快復原。

    他列出多家民間企業致謝謝，感謝好友們放下手邊的事，為光復鄉親盡一份心力，因為這些好友，讓光復鄉親在重建的路上不孤單。

