苗栗頭份道路拓寬發現山佳遺址文物 工程喊卡先搶救發掘

苗栗縣頭份市信義路690巷，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑，道路現況最窄僅3公尺，不敷使用，且可銜接竹南鎮公義路，地方長期反映能拓寬改善，獲內政部核定1.8餘億元動工。不過，因工程路線行經曾出土史前文物的山佳遺址文化層，9月初發現文物後，目前工程喊卡，苗縣府交通工務處正交由專業團隊進行搶救發掘文化層出土器具。

苗縣府文觀局表示，雖然山佳遺址尚未被指定為遺址，但因該處可能曾有史前人類活動蹤跡，依法工程必須喊停。經文資審議委員到場後，由於拓寬工程路線難以更改，建議先搶救發掘文化層器具，交工處必須制定搶救發掘計畫，保存文化層出土器具。

苗縣府交工處指出，之前因路線行經山佳遺址，所以也委託專業團隊針對工程進行監控，9月初發現出土陶器後，也通報文觀局共同會勘，拓寬案廠商已申請停工，委外團隊正製作搶救發掘計畫中，工程案將依相關法規進行。

竹南鎮山佳里於1980年代，發現地表出土不少石器與陶器的文化層，引起文史工作者關切，至今仍積極爭取山佳遺址能獲指定為文化資產；文史工作者認為，山佳遺址可能是先民於新石器時代的陶器製造場所，若往下挖掘，有可能發現長達4000多年的文物。

