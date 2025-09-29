為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中公墓旁小土地公廟 信徒發願捐地蓋廟風光入火安座

    2025/09/29 14:56 記者陳建志／台中報導
    大里新仁福德祠在10位地主捐地和民眾捐款下蓋新廟，今天舉行盛大的入火安座儀式。（記者陳建志攝）

    大里新仁福德祠在10位地主捐地和民眾捐款下蓋新廟，今天舉行盛大的入火安座儀式。（記者陳建志攝）

    台中大里新仁里一座土地公廟，之前僅棲身在公墓旁並不起眼，經新仁里長洪家裕號召，信徒廖怡智等人捐地，並斥資5、600萬蓋新廟，經3年半的的籌備、興建，嶄新的「新仁福德祠」今天舉行盛大的入火安座儀式，吸引眾多信徒來拜拜，里民都開心新仁里終於有自己的福德祠了。

    大里十九甲地區的新仁福德祠，今天舉行入火安座大典，除吸引眾多里民來參拜，包括市議員李天生、林德宇、蔡耀頡、大里區公所副區長張鎮昌、民政局鄭伯其、新仁里長洪家裕、立仁里長孫正宇、塗城里長黃仁耀等人也都到場參加團拜，並寫下祈福卡。

    新仁福德祠主委廖怡智表示，原有的土地公廟根據廟內的石碑，歷史約可追溯到日治時代，但過去相當簡陋，此次包括自己共有10位地主發願共同捐地，並斥資數百萬元，籌建新的土地公廟，希望成為地方的信仰中心，還有長輩聚會的場所。

    新仁里長洪家裕則表示，這座土地公廟之前棲身在大里、太平交界的公墓旁，沒水、沒電並不起眼，因新仁里過去沒有自己的土地公廟，因此決定幫土地公蓋新家，在大家的捐獻、努力下，嶄新的土地公廟終於落成，今天舉行入火安座儀式。

    一位羅姓里民表示，之前里內並沒有自己的福德祠，要拜拜都到十九甲鄰近的土地公廟拜拜，很高興新仁里也有自己的土地公廟，以後就能就近拜拜祈福，也希望土地公庇佑地方鄉親平安。

    大里新仁福德祠在10位地主捐地和民眾捐款下蓋新廟，今天舉行盛大的入火安座儀式。（記者陳建志攝）

    大里新仁福德祠在10位地主捐地和民眾捐款下蓋新廟，今天舉行盛大的入火安座儀式。（記者陳建志攝）

    大里新仁福德祠今天舉行入火安座大典，廖怡智主委（左6）、新仁里長洪家裕（左4）還有多位市議員都出席。（記者陳建志攝）

    大里新仁福德祠今天舉行入火安座大典，廖怡智主委（左6）、新仁里長洪家裕（左4）還有多位市議員都出席。（記者陳建志攝）

    大里新仁福德祠過去只是一間沒水沒電的小廟，廖怡智主委號召多位地主捐地蓋廟。（洪家裕里長提供）

    大里新仁福德祠過去只是一間沒水沒電的小廟，廖怡智主委號召多位地主捐地蓋廟。（洪家裕里長提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播