台中公墓旁小土地公廟 信徒發願捐地蓋廟風光入火安座

大里新仁福德祠在10位地主捐地和民眾捐款下蓋新廟，今天舉行盛大的入火安座儀式。（記者陳建志攝）

台中大里新仁里一座土地公廟，之前僅棲身在公墓旁並不起眼，經新仁里長洪家裕號召，信徒廖怡智等人捐地，並斥資5、600萬蓋新廟，經3年半的的籌備、興建，嶄新的「新仁福德祠」今天舉行盛大的入火安座儀式，吸引眾多信徒來拜拜，里民都開心新仁里終於有自己的福德祠了。

大里十九甲地區的新仁福德祠，今天舉行入火安座大典，除吸引眾多里民來參拜，包括市議員李天生、林德宇、蔡耀頡、大里區公所副區長張鎮昌、民政局鄭伯其、新仁里長洪家裕、立仁里長孫正宇、塗城里長黃仁耀等人也都到場參加團拜，並寫下祈福卡。

新仁福德祠主委廖怡智表示，原有的土地公廟根據廟內的石碑，歷史約可追溯到日治時代，但過去相當簡陋，此次包括自己共有10位地主發願共同捐地，並斥資數百萬元，籌建新的土地公廟，希望成為地方的信仰中心，還有長輩聚會的場所。

新仁里長洪家裕則表示，這座土地公廟之前棲身在大里、太平交界的公墓旁，沒水、沒電並不起眼，因新仁里過去沒有自己的土地公廟，因此決定幫土地公蓋新家，在大家的捐獻、努力下，嶄新的土地公廟終於落成，今天舉行入火安座儀式。

一位羅姓里民表示，之前里內並沒有自己的福德祠，要拜拜都到十九甲鄰近的土地公廟拜拜，很高興新仁里也有自己的土地公廟，以後就能就近拜拜祈福，也希望土地公庇佑地方鄉親平安。

大里新仁福德祠今天舉行入火安座大典，廖怡智主委（左6）、新仁里長洪家裕（左4）還有多位市議員都出席。（記者陳建志攝）

大里新仁福德祠過去只是一間沒水沒電的小廟，廖怡智主委號召多位地主捐地蓋廟。（洪家裕里長提供）

