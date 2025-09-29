嘉市救援隊花蓮協尋失聯民眾、助清淤今返嘉 孩童見車隊比讚

嘉義市環保局出動山貓等重機具協助花蓮災區清淤。（嘉義市政府提供）

樺加沙颱風釀嚴重洪災重創花蓮縣光復鄉，嘉義市消防局與環保局組成救援隊，9月26日抵達花蓮投入救援，除搜救人員協尋失聯民眾，環保局人員開山貓、高壓沖洗車等重機具協助災區清淤、環境整理，有當地孩童看見車隊行經比出「讚」手勢致意，讓救援隊人員心暖暖。

嘉市救援隊完成階段救援任務，預計今天傍晚返回嘉義市。嘉義市長黃敏惠表示，嘉市在今年7月經歷丹娜絲風災，深知災後復原艱辛，感謝當時中央與全台13縣市援助，嘉市才能盡快回歸日常。花蓮在此次樺加沙風災重創，嘉義市政府團隊跨局處整合資源，出動消防局11名專業特搜人員及動力橡皮艇、無人機、破壞器材等裝備，以及環保局出動山貓、卡車、高壓沖洗車、溝泥車等7部重機具、車輛，以及11名人員，希望送專業與溫度到光復鄉。

帶隊官、市消特搜隊副大隊長王睿愷表示，搜救隊不只用人鏈方式經過湍急水流，深入民宅搜索，並利用無人機前往無法到達的位置空勘、挖掘。為找尋自強路失聯住戶，針對可疑氣味位置、車輛、機車埋困的地點進行開挖，以及沿著河道、河床配合國軍地毯式搜尋。

嘉市清潔隊區隊長劉純如說，完成指定區域清理後，當地居民道謝、為他們打氣，讓隊員充滿力量，還遇到曾在嘉市開店的民眾打招呼說，家園一夕之間變了樣心很酸，但看到來自嘉市的救援隊，感到社會溫暖，還直呼「緣分太奇妙」。

嘉義市消防局特搜隊沿著河道、河床配合國軍搜救失聯民眾。（嘉義市政府提供）

嘉義市環保局出動重機具協助花蓮災區清淤。（嘉義市政府提供）

嘉義市救援隊人員深入花蓮災區協助清理。（嘉義市政府提供）

