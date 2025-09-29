西拉雅官田遊客中心驚現美麗花浪蛇 眾人驚呼連連爭相拍照

花浪蛇為無毒蛇類。（謝其良提供）

西拉雅國家風景區官田遊客中心出現蛇蹤！本身也是捐血人的台南鳥友謝其良與台南市捐血人協會一行約70人，日前一起參訪西拉雅官田遊客中心，意外遇見一隻美麗的花浪蛇，讓眾人驚呼連連，爭相拍照，與一般人看到蛇會不由自主退避三舍，大不相同。

鳥友謝其良表示，上週五，他與台南市捐血人協會參加中華民國捐血運動協會聯誼活動，一行人搭乘2部遊覽車到西拉雅官田遊客中心參訪，一下車就有人看到花圃有一隻長約70公分的小蛇。由於小蛇花紋很漂亮、可愛，眾人反應出乎意料之外，大家也不怕蛇，爭相拍照，小蛇似乎也有點受到驚嚇而進退失據，幾分鐘後因集合聲響，大家歸隊，小蛇才自在地溜走。

謝其良表示，事後查詢比對，確認這是一隻花浪蛇，維基百科記載為蛇亞目黃頷蛇科腹鏈蛇屬下的一種無毒蛇類，又名草腹鏈蛇、草游蛇、黃帶水蛇等，俗稱土地公蛇。

花浪蛇在台灣主要分佈於全島500公尺以下的低海拔地區，體長可達90公分，過去常見於水田附近，以魚類、蛙類等為食，但因農藥的使用，環境生態丕變，目前並不常見。

根據南市農業局的統計，今年1至8月，在台南市捕獲的花浪蛇共152隻，數量並不是很多，遠低於臭青公、眼鏡蛇、黑眉錦蛇、雨傘節等蛇種。其中，以仁德、白河、後壁等行政區捕獲的花浪蛇數量最多。

花浪蛇身上的花紋相當漂亮，蛇友暱稱其花紋為「鐵軌紋」。（謝其良提供）

