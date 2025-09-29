兒童新樂園變身萬聖小鎮 10/1~11/16集章可抽北海道來回機票

10月1日至11月16日，台北市立兒童新樂園將搖身一變成「萬聖小鎮」。（圖由兒童新樂園提供）

台北市立兒童新樂園10月1日（週三）起至11月16日，將有大型萬聖裝置進駐，搖身一變成萬聖小鎮，並首度與「Pokémon GO」合作「GO集章趣」活動。台北捷運公司表示，活動期間「台北捷運Go」App會員前往園區遊客服務中心登記，可抽華航北海道單人來回機票，共有3個名額。

北捷指出，遊客可在園區內參與「GO集章趣」線上遊戲，和擁有兒童新樂園特別背卡的「戴著圍巾的拉普拉斯」相遇，完成集章任務者，可至遊客服務中心兌換限量紀念品，也可和園內寶可夢主題裝飾合影留念。另有大型萬聖裝置如魔瓜屋、迷霧之牆、悟瓜塚、鬼怪門等，充滿驚奇與冒險。

請繼續往下閱讀...

此外，萬聖節前的10月24日至26日連假，參加「萬聖變裝點心趴」的民眾，享有萬聖元素裝扮免費入園、寶可夢見面會（樹蛙表演場舉辦皮卡丘、伊布見面會）、入園限定造型遮陽帽、點心包及闖關抽獎機會。

北捷補充，連假3天，每天上午9點可於兒樂大門廣場免費領取點心禮包、闖關卡，限12歲以下且1人1份，共計4000份；互動攤位闖關獎品有Switch 2、LEGO、兒童拍立得等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法