丹娜絲颱風重創嘉義縣 嘉義城隍廟捐200萬助重建

嘉義城隍廟今捐贈200萬元，協助嘉義縣風災後重建。（記者王善嬿攝）

7月初丹娜絲颱風自嘉義縣沿海地區登陸，造成嚴重災情，風災迄今2個多月，許多受災戶仍在辛苦重建、恢復家園。嘉義城隍廟今捐贈200萬元，嘉義縣長翁章梁代表受贈，感謝城隍爺與廟方董監事慈悲心，嘉義縣災區雖還在重建中，但人民已恢復正常生活，縣消防局特搜隊與環保局人車，日前出發花蓮縣光復鄉支援災後復原，啟動善的循環。

嘉義縣長翁章梁說，丹娜絲颱風、西南氣流豪雨重創嘉義縣，感謝各界愛心捐贈善款挹注，縣府持續盤點資源，協助災民重建家園，感謝嘉義城隍廟捐200萬元協助重建進行。

請繼續往下閱讀...

翁章梁表示，受災地區雖還在重建，但所幸災民已恢復正常生活，希望大家恢復正常生活情形下，透過各界、城隍廟善款的挹注，讓災民家園儘速復原。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，丹娜絲颱風、西南氣流豪雨造成嘉義縣嚴重災情，嘉義城隍廟無論嘉義縣市，或其他縣市，有困難都會盡力幫助，展現城隍爺慈悲精神。台灣寺廟多、敬拜多，台灣人都有慈悲心，這次花蓮光復鄉洪災，許多「鏟子超人」前往清淤，展現台灣人的善心。

翁章梁說，嘉義縣消防局特搜隊日前出發，完成階段性搜救任務，昨晚已經返回嘉義，縣環保局人車還在花蓮，持續協助災區清淤、環境整理。

翁章梁說，各縣市的行政系統都有橫向聯繫，有需求都可以隨時提出，互相支援是很平常的事情，最令人感動的是民間的力量，也是台灣最大的動力、最大的精神力量。

嘉義縣長翁章梁（左三）致贈感謝狀給嘉義城隍廟董監事。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法