油車誤停電動車格 北市今年已罰1416件

首次上稿 13:57

更新時間 14:54

電動車越來越普遍，許多停車場都設有電動車專屬充電停車格，卻仍有不少民眾違規停放被罰，國民黨台北市議員曾獻瑩接獲民眾陳情，指晚間在公有停車場停車，因天色昏暗，誤停電動車格而遭罰。曾獻瑩表示，應全面設置大型剩餘車位顯示器，清楚標示一般車格、電動車格、身障車格與婦幼車格的剩餘數量，讓民眾進場前就能知道還有沒有車位，避免因誤停遭罰。台北市停車管理工程處表示，電動車格均設有專用標誌、綠色標線與充電設備，足以供辨識。同時將評估提供進場緩衝時間規劃，針對進入停車場發現僅特殊車格可停放的車輛，提供便捷離場之方式。

曾獻瑩指出，今年1至8月已有1416件汽車占用電動車格遭取締。目前公有停車場有168場已設置特殊車格剩餘顯示器，仍有53場平面停車場未設置。一旦民眾進入未設顯示器的戶外平面停車場停車，因天色昏暗誤停電動車格而遭罰；也有人排隊進場後，繞了一圈才發現僅剩電動車格，只能重新排隊離場。

他認為，重新排隊離場需聯絡管理員才能放行，非常不便；若停進電動車格，又可能受罰。，問題根源在於部分停車場的車位顯示器，未明確區分電動車位跟一般車位，導致車主無法分辨所剩車位是否能停？停管處應全面設置大型剩餘車位顯示器，清楚標示一般車格、電動車格、身障車格與婦幼車格的剩餘數量，讓民眾進場前就能得知，避免誤停被罰或繞不到車位要離場的麻煩。

停管處表示，多數誤停案件均屬違規事實明確，電動車格均設有專用標誌、綠色標線與充電設備，足以供辨識。對於進場卻無車位可停，可透過管理員室、繳費機或停車出入口柵欄處對講機聯繫管理員，經確認後可免費離場。

此外，公有立體及地下停車場已都設有特殊格位剩餘顯示器，只剩53場設柵欄的平面停車場未設置，將在委外經營合約屆期辦理新約時，陸續納入設置。同時目前也在評估提供進場緩衝時間規劃，針對進入停車場發現僅特殊車格可停放的車輛，提供便捷離場之方式。

台北市議員曾獻瑩認為，剩餘車位顯示器應標示一般車格、電動車格、身障車格與婦幼車格的剩餘數量，讓民眾進場前就能知道還有沒有車位，避免因誤停遭罰。（圖由議員曾獻瑩辦公室提供）

