    馬太鞍溪加里洞沿岸尋獲罹難者 確認為失聯蔡姓男子

    2025/09/29 13:30 記者陸運鋒／新北報導
    消防署、花蓮縣消防局與國軍等組成的搜救隊伍，仍持續在佛祖街以及馬太鞍溪下游往花蓮溪一帶搜索，今天在加里洞附近發現一具男性遺體。（民眾提供）

    花蓮堰塞湖潰流造成18死6失聯107傷，今早加里洞沿岸尋獲罹難者確認為失聯蔡姓男子。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流進入第7天，中央災害應變中心統計，截至今天下午1時，已釀18死、6失聯、107傷，其中，搜救人員今早在馬太鞍溪下游約7公里的加里洞部落沿岸發現一具遺體，經相驗後，確認為鳳林環保科學園區對面失聯的蔡姓男子，因此失聯減少1人為6人。

    目前失聯的6人，包括光復鄉自強路168號外出的高Ｏ貴，光復鄉大平村武昌街85巷1號外出的林Ｏ德、蔡Ｏ美，光復鄉佛祖街336巷8號（砂石場）黃Ｏ園，光復鄉佛祖街336巷22號（太太表示被沖走）高Ｏ盛、光復鄉佛祖街336巷3號張Ｏ妹。

    消防署、花蓮縣消防局與國軍等組成的搜救隊伍，仍持續在佛祖街以及馬太鞍溪下游往花蓮溪一帶搜索，今天上午在馬太鞍溪下游約7公里的加里洞部落的沿岸發現一具遺體，經確認後，為鳳林環保科學園區對面失聯的蔡姓男子，所以失聯人數減少1人。

