村長父親保全大馬村性命 女足隊長淚謝：逃命電話救我一命

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流重創光復鄉，這次發現的罹難者幾乎都在強制撤離區，花蓮縣府因此遭質疑撤離作業怠慢，釀成悲劇。不過，大馬村村長王梓安第一時間接獲中央通知後，立刻組織村民撤離，保全了全村上千人的性命，被視為部落的守護者。昨（28）日適逢其女兒、前女足國手隊長「八萬」王湘惠生日，她特地發文感謝父親。

王湘惠今（29）日在臉書發文表示，「沒有什麼生日，比從堰塞湖浩劫中重生更特別。我最想感謝的是我的爸爸，村長王梓安。」她坦言，那通急切又簡短的逃命電話，救了她一命，若沒有那一刻的提醒，自己如今會在哪裡？

王湘惠坦言，「就在生日前夕，命運又替我安排了一堂課，那是一份深刻的啟發：父母給予我的禮物是生命，大家給予我的禮物是希望。現在我真正明白，活著的每一天都是幸運，能看到明天的太陽，就是最珍貴的禮物。」同時感謝各界善心的集結，讓馬太鞍在最艱困時刻重新燃起希望。

王梓安村長災後受訪時表示，災前兩天村內已啟動撤離，並配合公所應對溢流。他說，大馬村超過100戶、人口約1500至1600人，當天他第一個發現洪水溢堤，立即回村廣播警示，撤離途中甚至還聽見堤防潰裂的轟鳴聲，所幸多數村民提前脫險，避免了更大規模的傷亡。

