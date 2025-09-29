竹市回收手機加碼送好禮 可抽4800元大獎

竹市回收手機加碼送禮，還可抽4800元大獎。（圖由市府提供）

廢手機別丟掉，回收就有機會抽大獎、拿好禮！新竹市環保局在10月手機回收月推出活動，只要在10月間帶廢手機至環保局回收，取得抽獎序號並完成上網登錄參加綠點抽獎，就有機會獲得等值4800元的綠點點數；此外竹市再加碼送1000mL洗潔精（每人最多5瓶），數量有限，送完為止。

市府表示，手機含有鉛、鎘、汞、溴、氯等重金屬，若隨意丟棄，這些有害物質可能滲入土壤與地下水，對環境造成長遠傷害。去年竹市「手機回收月」活動，竹市共回收1838支廢手機，民眾只要將家中廢棄手機送至環保局，再至環境部資源循環署官網參加「綠點抽獎」，一支手機即可換取一組抽獎序號。環境部將於11月上旬抽出10名幸運得主，得獎者可獲得48萬綠點，約等值4800元的獎項。

環保局提醒，手機回收前，務必遵守「檢、刪、排」三步驟，步驟一：定期「檢」查不再使用或故障的手機；步驟二：回收前先「刪」除所有個人資料；步驟三：妥善「排」定回收方式，確保手機回收過程安全順利。

