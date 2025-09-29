為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    先說對不起！彰化縣議員賴清美把動土金鏟子送給花蓮救災

    2025/09/29 13:25 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣伸港鄉埤墘社區活動中心動土典禮，現場金鏟子超級搶手。（賴清美提供）

    彰化縣伸港鄉埤墘社區活動中心動土典禮，現場金鏟子超級搶手。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美今天（29日）參加伸港鄉埤墘社區活動中心動土典禮，看到鏟子，眼睛都發亮了，馬上決定把自己的金鏟子送給家鄉在花蓮的縣議員林小琪，連縣長王惠美也共襄盛舉。林小琪說，感謝大家的心意，所送的金鏟子都會送回花蓮家鄉。

    賴清美說，她知道花蓮現在都是滿滿的「鏟子超人」，最需要的就是鏟子了。雖然她參加動土典禮，很多鄉親也會預約她手上的金鏟子，但這次她要說對不起了，因為她也希望為災區盡一分心力，鏟子就送給出身花蓮吉安的議會同事林小琪。

    林小琪表示，她從小在花蓮吉安長大，也常常騎著機車就去光復鄉玩，這次看到光復鄉成為重災區，內心非常不捨，在熱心民眾的支持下，已經送了兩波物資到花蓮，主要是以工具為主，兩位女兒也先後投入災區鏟泥，她原本只是要把自己的金鏟子送回花蓮，謝謝賴清美議員與王惠美縣長也捐出金鏟子，一起投入花蓮的救災行列。

    彰化縣議員賴清美（圖右二）把社區活動中心動土的金鏟子送給縣議員林小琪（圖左一），可以帶回花蓮家鄉幫忙光復鄉清淤泥，縣長王惠美（圖左二）也共襄盛舉。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美（圖右二）把社區活動中心動土的金鏟子送給縣議員林小琪（圖左一），可以帶回花蓮家鄉幫忙光復鄉清淤泥，縣長王惠美（圖左二）也共襄盛舉。（賴清美提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播