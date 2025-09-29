先說對不起！彰化縣議員賴清美把動土金鏟子送給花蓮救災

彰化縣伸港鄉埤墘社區活動中心動土典禮，現場金鏟子超級搶手。（賴清美提供）

彰化縣議員賴清美今天（29日）參加伸港鄉埤墘社區活動中心動土典禮，看到鏟子，眼睛都發亮了，馬上決定把自己的金鏟子送給家鄉在花蓮的縣議員林小琪，連縣長王惠美也共襄盛舉。林小琪說，感謝大家的心意，所送的金鏟子都會送回花蓮家鄉。

賴清美說，她知道花蓮現在都是滿滿的「鏟子超人」，最需要的就是鏟子了。雖然她參加動土典禮，很多鄉親也會預約她手上的金鏟子，但這次她要說對不起了，因為她也希望為災區盡一分心力，鏟子就送給出身花蓮吉安的議會同事林小琪。

林小琪表示，她從小在花蓮吉安長大，也常常騎著機車就去光復鄉玩，這次看到光復鄉成為重災區，內心非常不捨，在熱心民眾的支持下，已經送了兩波物資到花蓮，主要是以工具為主，兩位女兒也先後投入災區鏟泥，她原本只是要把自己的金鏟子送回花蓮，謝謝賴清美議員與王惠美縣長也捐出金鏟子，一起投入花蓮的救災行列。

彰化縣議員賴清美（圖右二）把社區活動中心動土的金鏟子送給縣議員林小琪（圖左一），可以帶回花蓮家鄉幫忙光復鄉清淤泥，縣長王惠美（圖左二）也共襄盛舉。（賴清美提供）

