    首頁 > 生活

    新竹巨城街頭藝術節進入總決賽 雙十連假嗨翻天

    2025/09/29 13:19 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹巨城街頭藝術節熱力再起，歷經3個月精彩初賽角逐，音樂與雜耍組十強好手出爐。（巨城提供）

    新竹巨城街頭藝術節熱力再起，歷經3個月精彩初賽角逐，音樂與雜耍組十強好手出爐，緊接著10月10日下午1點起，將於1F噴水池廣場舉辦「街藝派對」，為決賽揭開序幕，不但邀請歷屆得獎者到場表演，還規劃親子體驗市集，象徵街頭藝術持續傳承。

    巨城表示，總決賽將於10月11日與12日下午3點於1F噴水池廣場，分別推出音樂組與雜耍組，共20組國內外好手登場，帶來一連串令人目不轉睛的高水準演出，歡迎大家一同感受街頭藝術最真實的熱情與感動。

    此外萬聖節腳步將近，巨城也策劃親子限定活動，10月18日1F室內廣場舉辦「阿Mall萬聖見面會」，緊接著10月19日「親子玩樂挑戰賽」將於1F噴水池廣場熱鬧登場，現場設計多種趣味互動關卡，邀請爸媽和小朋友一起動起來，歡度充滿笑聲與驚喜的親子週末。

    巨城表示，「Big玩藝」檔期活動期間，消費就有機會獲得台北至美國鳳凰城豪華經濟艙來回機票、餐飲單筆滿額贈等限時好禮，歡迎親子共遊。

