為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教師節連假收假 國道下午11地雷路段一次看

    2025/09/29 13:01 記者蔡昀容／台北報導
    9月29日上午9時許，國道3號北向43.6公里處事故造成後方車流回堵1公里。（高公局提供）

    9月29日上午9時許，國道3號北向43.6公里處事故造成後方車流回堵1公里。（高公局提供）

    今天（9月29日）是教師節連續假期收假日。高速公路局表示，國道下午重點壅塞路段預估共11路段，北向包括國1西螺－埔鹽系統、國3竹山－中興、國5宜蘭－坪林等，請用路人注意。

    高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

    高公局統計，今天截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，單日交通量預估為111百萬車公里。

    今天上午國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林。另外，上午8時3分國1北向148.6公里處2輛小客車追撞；上午9時48分國3北向43.6公里處1輛槽車及1輛小客車追撞，造成後方車流回堵1公里；上午10時56分國1南向高科交流道入口處1輛小客車及1輛小貨車追撞，一度占用入口匝道。上述事故影響車流，不過在數分鐘內即排除。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播