教師節連假收假 國道下午11地雷路段一次看

今天（9月29日）是教師節連續假期收假日。高速公路局表示，國道下午重點壅塞路段預估共11路段，北向包括國1西螺－埔鹽系統、國3竹山－中興、國5宜蘭－坪林等，請用路人注意。

高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

高公局統計，今天截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，單日交通量預估為111百萬車公里。

今天上午國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林。另外，上午8時3分國1北向148.6公里處2輛小客車追撞；上午9時48分國3北向43.6公里處1輛槽車及1輛小客車追撞，造成後方車流回堵1公里；上午10時56分國1南向高科交流道入口處1輛小客車及1輛小貨車追撞，一度占用入口匝道。上述事故影響車流，不過在數分鐘內即排除。

